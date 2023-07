Shakira habría estado meses tratando de descubrir quién era la amante del papá de sus hijos: este fue el momento que lo supo

La barranquillera Shakira sigue siendo tema de conversación en las redes sociales y en el mundo y no solamente por el gran escándalo de su separación con el padre de sus hijos, Gerard Piqué.

Luego de que Shakira se enterara del engaño de su expareja con el que convivió unos 12 años, ha utilizado toda la rabia, el dolor y la desesperación para hacer música y romper records, pues todas las canciones que ha sacado han alcanzado posiciones históricas.

Sus confesiones en una última entrevista con la revista People se han vuelto virales, pues habla de lo que sintió en el momento que se entero que estaba siendo engañada.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido” indicó la cantante.

Luego de las revelaciones, la periodista Lorena Vázquez en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, indicó que se llevó una sorpresa cuando Shakira habló públicamente de su ruptura otra vez, pues parecía que ya había pasado la página.

Además, la presentadora también indicó que Shakira desconocía el nombre de la amante de Piqué y que se enteró de su identidad en agosto del 2022.

“Me sorprendió muchísimo que saque de nuevo a colación ese dolor tan grande, porque creo que en esta entrevista muchos estábamos esperando que ya hubiera pasado la página. Me sorprende que de repente haya una píldora para hablar una vez más de esa infidelidad de Gerard”, dijo inicialmente la periodista.

También indicó que Shakira se enteró de la infidelidad por la prensa, " me ha extrañado que no haya dicho que fue en el mes de agosto, cuando ella conoce la identidad de Clara Chía. Estuvo muchos meses sin saber quién era la mujer que estaba con Piqué”.