Carolina Herrera: este es el color de ropa que debes evitar si no quieres lucir ‘aburrida’ y ‘uniformada’

Este es el color que debe evitar si no quiere lucir 'aburrida', según Carolina Herrera.

Carolina Herrera es una mujer que impone tendencias con su estilo clásico, elegante y moderno. A sus 84 años, la diseñadora continúa destacando con sus looks que ha más de una mujer han inspirado para lucir regia, sin importar la edad.

Y es que la empresaria venezolana nos enseña que para verse y ‘vestir bien’ no es necesario tener 20 años, sino estilo y personalidad. De ahí, que cientos de mujeres en el mundo sigan cada uno de sus consejos como si fueran ley. En esta ocasión, Herrera reveló cuál es el color de prenda que debes excluir si quieres lucir sofisticada.

Carolina Herrera revela el mayor error que cometen las mujeres y que les quita "elegancia" ( Jamie McCarthy /Foto: Getty Images)

[ Carolina Herrera: estos son los mejores perfumes para hombres con estilo y personalidad ]

En el armario de las mujeres y los hombres existen básicos que ayudan a salir de apuros debido a que combinan con cualquier prenda, accesorio o tipo de zapatos. Estas prendas versátiles son comúnmente de color blanco, beige o negro. Sin embargo, Carolina Herrera recomendó no usar uno de estos tonos durante el día, ya que dan una apariencia negativa.

“A medida que las mujeres envejecen, juegan de forma segura vistiéndose de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como un uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro para la noche, un vestidito negro es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, dijo la empresaria venezolana.

Cazzu / Christia Nodal Instagram: @cazzu / @_nodal_

De esta manera, la diseñadora de 84 años animó a sus fieles seguidores a vestir de forma colorida durante el día, ya que esto hace lucir a una persona más interesante y entretenida. Esta es una de las razones que revelan el por qué Herrera prefiere llevar prendas de colores llamativos en sus eventos diurnos.

Además, Carolina Herrera aconsejó tener una camisa blanca en el armario, ya que es una prenda indispensable que puede adaptarse a distintos looks.

[ Carolina Herrera: ¿a qué edad las mujeres deberían dejar de usar minifaldas para no lucir ‘ridículas’? ]