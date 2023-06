Carolina Herrera: ¿a qué edad las mujeres deberían dejar de usar minifaldas para no lucir ‘ridículas’?

A partir de esta edad, ya no debería usar minifalda, según Carolina Herrera.

Carolina Herrera es un referente de la moda en cualquier parte del mundo. Con su estilo clásico, natural y moderno ha marcado tendencias por más de cuatro décadas, por lo cual las mujeres están atentas a cada una de sus recomendaciones.

La empresaria venezolana de 84 años ha demostrado que no es necesario vestir ropa de marca para lucir elegante, pues incluso las prendas básicas potencian la belleza de una mujer. Basta con conocer qué cosas se deben hacer o no a partir de cierta edad para no parecer ‘ridículas’.

Herrera reveló que las minifaldas y los pantalones de mezclilla no favorecen a las mujeres después de los 30 años, ya que son para jovencitas. Lo mismo sucede con el largo del cabello, según la diseñadora el pelo largo le queda mal a las mujeres de 40 años en adelante. Por lo cual, deberían optar por un estilo corto.

Las minifaldas están prohibidas

Carolina Herrera explicó que a partir de cierta edad el cuerpo cambia, por lo cual, las mujeres deben usar prendas que se adapten a su estilo sin caer en la ‘ridiculez’. Además, se trata de fusionar las nuevas tendencias de la moda con lo clásico, de manera que luzca moderna y sofisticada.

“Una mujer debe envejecer con gracia, y no tratar de ser de una edad que no es o se verá ridícula”, señaló la empresaria venezolana al referirse a la actitud que debe adoptar una mujer conforme pasan los años.

Otro de los polémicos comentarios de Carolina Herrera está relacionado con el uso de escotes. Aunque la venezolana no es enemiga de las prendas con esta característica, considera que mostrar mucha piel resta elegancia y misterio a una persona. Por lo tanto, si usted va a llevar una blusa con escote procure combinarla con ropa más recatada.

