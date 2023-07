Conoce cuál es el color que no debes usar en tu ropa durante el día, según Carolina Herrera

Carolina Herrera y su mejor consejo a las mujeres para lucir elegante y no parecer “árbol de Navidad” ( Michael Loccisano /Foto: Getty Images)

Carolina Herrera es tan icónica en el mundo de la moda, que a pesar de los años, las diferentes tendencias sus consejos siguen vigentes.

En diversas oportunidades la diseñadora venezolana ha conversado con los medios de comunicación, sobre todo, con el Daily Mail y en una oportunidad revelo cuál es el color que no deben utilizar las mujeres en el día.

De acuerdo a lo dicho por Carolina Herrera, el negro, es el color que no deben utilizar las mujeres durante el día. Ella asegura que es un color “muy agotador” y suele convertirse en un uniforme.

[ Angelina Jolie se suma al ‘lujo silencioso’ de Carolina Herrera con el que rejuveneció 30 años ]

“A medida que las mujeres envejecen, juega de forma segura vistiéndose de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro para la noche, un vestidito negro es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”, expresó la diseñadora de modas al Daily Mail.

De igual forma, Carolina recalcó la importancia de mantener un buen estilo sin importar la edad que se tenga y, que toda mujer debe tener una camisa blanca en su armario.

Carolina Herrera usando color

Carolina Herrera usando color

Carolina Herrera usando color (TheStewartOfNY)

Además, mencionó que su color favorito es el amarillo y expresó que no es necesario comprar prendas de marcas o lujosas para empezar a desarrollar un estilo o ir desarrollando un closet bien estructurado.

La empresaria venezolana de 84 años ha demostrado que no es necesario vestir ropa de marca para lucir elegante, pues incluso las prendas básicas potencian la belleza de una mujer. Basta con conocer qué cosas se deben hacer o no a partir de cierta edad para no parecer ‘ridículas’.

[ Carolina Herrera: ¿a qué edad las mujeres deberían dejar de usar minifaldas para no lucir ‘ridículas’? ]

Por eso, Herrera reveló que las minifaldas y los pantalones de mezclilla no favorecen a las mujeres después de los 30 años, ya que son para jovencitas. Lo mismo sucede con el largo del cabello, según la diseñadora el pelo largo le queda mal a las mujeres de 40 años en adelante. Por lo cual, deberían optar por un estilo corto.