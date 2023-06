¿Te gusta el lujo silencioso? Estas son las recomendaciones de Carolina Herrera para llevarlo al siguiente nivel

Carolina Herrera ha demostrado en más de una oportunidad que no solo es una musa del lujo silencioso, también podría considerarse la reina. La diseñadora de modas venezolana siempre ha destacado que el secreto de un buen closet son las prendas básicas, por algo las camisas blancas la caracterizan.

Prendas que son las que componen el llamado “lujo silencioso”, aunque no porque cuesten menos, si no por la versatilidad y discreción de las mismas.

Estas son las formas en que Carolina Herrera luce el lujo silencioso

Pantalón holgado

Los pantalones fluidos son piezas básicas que no pueden faltar en el clóset de la diseñadora venezolana. Aunque no todos saben cómo darle ese toque elegante y sofisticado a este tipo de diseños holgados, no es el caso de Carolina Herrera, quien con frecuencia agrega piezas lujosas, como camisas blancas con perlas, o pulseras y collares de diamantes que le dan ese upgrade al resto de su look.

Pantalones de Carolina Herrera (Página web Carolina Herrera)

Un blazer negro nunca puede faltar

Si existe una pieza versátil, sin duda podríamos decir que es el blazer. Por años, esta pieza que es derivada del traje sastre, ha acompañado a Carolina en más de un evento o pasarela; prácticamente es su BFF que le ayuda a elevar su look y a darle mucho porte.

Camisa blanca y discretos accesorios

Seguramente habrás escuchado la regla de oro ‘menos es más.’ Para entender este statement que refleja el verdadero significado de lo que es lujoso silencioso, tenemos que hablar de las clásicas camisas en color blanco que por años han sido tan características en su estilismo.

Y es que así como sucede con los blazers, las camisas también son un parteaguas en los sofisticados looks que con frecuencia luce la venezolana.

Vestidos y faldas en color blanco

Además de pantalones, las faldas y vestidos también son un must have en el código de vestimenta de Herrera. Sabemos de sobra que es amante de los colores neutros por las miles de combinaciones que se pueden lograr a partir de estos tonos, es por esto que, ya sea para primavera o verano, la empresaria de 84 años le gusta mantenerse fresca y optar por outfits en total white.

Recordemos que el blanco es por excelencia el color de la elegancia que representa la pureza y la seguridad de una persona. Así que, además de mantenerte muy fresh con un estilo refinado incorruptible, será una tonalidad que te aporte seguridad.

Carolina Herrera (Michael Buckner)

Pantalón sastre

Carolina Herrera es conocida por sus trajes sastre, la empresaria lo sabe, le gusta sentirse elegante en todo momento y para cumplir con este objetivo, es consciente que unos pantalones en este estilo, son la mejor opción.

Aunque por años estos pantalones han sido considerados como piezas demasiado formales o el típico estilo de ‘godín’, la clave está en las piezas que se agreguen y una gran ejemplo es Herrera, quien ha enseñado a jugar con camisas de holanes y mangas abullonadas.