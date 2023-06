“Estoy dolida y picada”: Carolina Jaume revela las prohibiciones tóxicas que ´Rayo´ Vizcarra hace a sus parejas

Carolina Jaume y Arturo el ´Rayo´ Vizcarra, es una pareja que aunque no expuso su relación a vox populis, fue un vínculo más que confirmado para ojos de la farándula ecuatoriana.

Y es que aunque ya ha pasado un largo tiempo desde que los ex bailarines dejaron de lado su vínculo sentimental, ninguno ha podido desligarse por completo del nombre del otro, a tal punto, que a Carolina Jaume aún le duelen ciertas actitudes y opiniones del también actor, a quien hace poco calificó incluso de “desleal”, por lo que movida por ese mismo sentimiento, reveló ciertas medidas tóxicas del ´Rayo´ con sus parejas.

“Él les prohíbe que ellas le pongan like y les prohíbe que les comenten las fotos, y yo te lo digo porque estoy dolida y picada, grábalo y reprodúcelo”, fueron las palabras de Carolina Jaume, durante su participación en el segmento del matinal de En Contacto, donde debatían acerca del tema de los “celos digitales” e inevitablemente salió a relucir el nombre de ´Rayo´.

Hace tan solo unos días atrás, Carolina Jaume rompió en llanto durante el programa ‘Los Hackers de la Farándula’, al tocar el tema de Arturo, argumentando que ‘Rayo’ Vizcarra le ha sido desleal y eso provocó que ella se aleje de él y lo tenga a un lado.

“Yo he perdonado infidelidades, pero la deslealtad en cualquier tipo de relación, amorosa, de amistad, laboral. Uno tiene que ser leal y no me refiero solo a Arturo Vizcarra hablo en general”, dijo Carolina mientras sus compañeros la consolaban, pues para nadie es un secreto que aunque Jaume tiende siempre tirarle flores a la personalidad y carácter del ´Rayo´, este cada vez que es entrevistado no le corresponde de la forma en que ella lo hace ante medios, un hecho que la también actriz ha notado, y que explicó le siente a nivel sentimental porque “me deja mal”.