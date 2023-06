Carolina Jaume no quiere saber nada de Rayo: “Hay cosas peores que la infidelidad”

Carolina Jaume rompió en llanto durante el programa ‘Los Hackers de la Farándula’, este martes 27 de junio de 2023, al decir que Arturo ‘Rayo’ Vizcarra le ha sido desleal y eso provocó que ella se aleje de él y lo tenga a un lado.

La presentadora expresó entre sollozos que ella ha perdonado infidelidades, pero “hay cosas peores que la infidelidad y es la deslealtad”.

“Yo he perdonado infidelidades, pero la deslealtad en cualquier tipo de relación, amorosa, de amistad, laboral. Uno tiene que ser leal y no me refiero solo a Arturo Vizcarra hablo en general”, dijo Carolina mientras sus compañeros la consolaban.

[ “Así fuese verdad nadie lo merece”: Carolina Jaume llora y pide disculpas a Lazito por ofrecerle 40$ en la alfombra roja ]

También aseguró que cada vez que ella busca hablar de ‘Rayo’ y de expresar algo positivo de él, ella se siente rechazada, porque “el me deja mal”. Carolina agregó que la trata como una rechazada y que incluso la bloquea en Instagram.

“Cada vez que yo hablo de él, que digo algo positivo el me hace quedar mal, como si yo fuera la única que vive en una realidad donde él no vive. Siempre soy yo la loca, la rechazada, la que bloquea en Instagram para que otras no se den cuenta”, fueron las palabras de Jaume.

[ “Sigan hablando de mi, que yo me seguiré ganando premios”: Carolina Jaume aprecia el premio a la más polémica ]

De igual forma, dijo que a Arturo “le encanta dar entrevistas y quedar bien”, pero a puertas cerradas es otra cosa, siempre es “el pobre niño y yo soy la niña mala, pues nada, cuando tu sabes bien como es Arturo”.

Las palabras de Carolina Jaume causaron revuelo en las redes sociales ya que, los usuarios no dudaron en hacerse sentir y dieron su opinión sobre lo dicho por la presentadora, asegurando que ella “siempre está buscando llamar la atención”, mientras que otros la apoyaron y dijeron “Arturo es un hombre inmaduro”.

“Ya para por favor, así como se pidió que no se hable del ex de Marián, por favor pidan que ya no se hable de rayo, por que ya cansa”, escribió un usuario en Instagram.