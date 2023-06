“Sigan hablando de mi, que yo me seguiré ganando premios”: Carolina Jaume aprecia el premio a la más polémica

Carolina Jaume ganó el premio a la persona más polémica en las redes en los ‘Hackers Master Awards’ y los usuarios de Internet empezaron a criticarla y burlarse de ella, por sentirse orgullosa de ganar ese tipo de premio. Sin embargo, la presentadora aclaró este 23 de junio de 2023, desde los estudios de los hackers, que no se siente ofendida “si soy polémica es porque las personas buscan hablar de mi”.

La también actriz y modelo llegó al evento usando una camisa de fuerza, haciendo referencia a lo loca que la tildan estar en las redes sociales. Ella misma aseguró que el evento y el show se prestó para lucir ese outfit y fue todo un éxito.

“El show se dio, se prestó, el premio se juzgaba mucho, vi personas que se burlaban de cómo podía aceptar un premio de la más polémica, pero para mi es válido. Es algo digital, es polémica digital”, dijo Carolina en una edición de ‘Los Hackers de la Farándula’.

Además, añadió que la polémica se crea cuando los programas y páginas digitales empiezan a hablar de ella o utilizan su nombre para generar contenido “este premio quiere decir que estoy en la cabeza de la gente”.

“Y sí porque en todas las páginas de farándula, programas, siempre me nombran y yo no lo siento como algo mal, si no que que están haciendo su trabajo y yo les vendo. Porque les doy reproducciones, likes y views”, agregó la presentadora.

También expresó sentirse orgullosa y repitió que lo que recibía con mucho cariño y lo pondría al lado de muchos de sus otros premios. “Lo pongo al lado mis premios como mejor actriz, mejor presentadora, y con orgullo pondré el de Hackers”, finalizó.

Carolina mientras recibió el galardón en la gala que contó con una alfombra negra, le dio las gracias a su madre, quien es una exitosa productora y la ha acompañado en su camino dentro de los medios de comunicación.