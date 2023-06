“Shakira será mamá este año”: Embarazo y problemas legales es lo que vaticina Mhoni Vidente para la cantante

Shakira vuelve a los titulares del escándalo, la cantante quien recientemente ha sido involucrada amorosamente con una personalidad del alto calibre del deporte, Lewis Hamilton, ahora está bajo la mira de la prensa luego de dadas unas polémicas predicciones por parte de la reconocida pitonisa del mundo de la astrología, Mhoni Vidente.

La adivinadora aseguró en uno de sus más recientes pronósticos, que la intérprete de ´Acróstico´ estaría pronta a ser mamá por tercera vez, pues tal parece que uno de los deseos más recónditos de la colombiana, es lograr tener una niña, y de acuerdo con ella, lo hará este mismo año, de la mano de un deportista.

“Una que va a ser mamá este año es Shakira. El papá es un deportista o alguien que se viene juntando con ella”, predijo Mhoni Vidente, al tiempo que vaticinó un futuro un tanto turbio en el área de lo legal para la artista, pues según la pitonisa, Gerard Piqué, ex pareja de Shakira, no se quedaría con los brazos cruzados y no le daría tregua en el acuerdo de la custodia de sus hijos; Sasha y Milan.

“Se vienen cuestiones legales, las peores habidas. Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar una gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, añadió.

Hasta el momento la cantante se ha visto bastante enfocada en dar despegue a su carrera, tras haber iniciado una nueva vida en los aires de Miami, desde su arribo a los Estados Unidos, Shakira ha dado más de un batazo a nivel musical y también se le ha visto más tranquila y feliz en los terrenos de lo personal, dándose más tiempo para ella y priorizándose.

[ ¿Viste mejor que Shakira? Este es el precio del costoso vestido utilizado por Clara Chía en boda de hermano de Piqué ]