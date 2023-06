Inteligencia Artificial recrea a Marilyn Monroe, Bruce Lee y otras celebridades, si aún siguiesen con vida para 2023

Personajes que por más tiempo que pase, jamás podrán ser olvidados, representaron un emblema para distintos tipos de industria; el cine, la música y las artes en general, existen quienes los conocieron y quedaron prendados con su talento, y están quienes solo han podido leer y disfrutar del legado que dejaron mientras estuvieron con vida.

En un nuevo voto por hacer de lo imposible algo tangible, la inteligencia artificial nuevamente hizo su magia para traer a una realidad más cercana, a personajes y celebridades que muchos habrían disfrutado de ver envejecer, pero que por razones naturales fallecieron hace ya algunos años.

A continuación te presentamos la imagen que la Inteligencia Artificial ha recreado para retratar el cómo lucirían celebridades como; Brittany Murphy, Marilyn Monroe, Selena Quintanilla y Bruce Lee, si aún estuviesen con vida. Cada una de estos íconos, hicieron y escribieron historia para el mundo en sus años de vida.

Marilyn Monroe

Actriz, cantante, modelo, una de las figuras más representativas de la belleza femenina, Marilyn nació el 1 de junio de 1926, por lo que para este 2023 habría cumplido 97 años, y según la IA se vería casi intacta.

Marilyn Monroe según IA

Bruce Lee

Artista marcial, maestro de artes marciales, actor, cineasta, filósofo y escritor estadounidense, un compendio absoluto de habilidades que lo hizo acreedor de una gran fanaticada que sigue sin olvidarlo, en especial para los consumidores del cine.

Bruce Lee según IA

Selena Quintanilla

Selena, también llamada la Reina de la música tejana, la cantante mexicanoestadounidenses fue asesinada cuando era todavía muy joven, sin embargo, para su escaso tiempo de vida, la artista marcó un antes y un después por su manera de hacer música.

Selena Quintanilla según IA

Brittany Murphy

Brittany Murphy, fue una actriz y cantante estadounidense. Realizó distintos tipos de película como: Riding in Cars with Boys (2001), Spun (2002), Just Married (2003), Uptown Girls (2003), Sin City (2005) y Happy Feet (2006).