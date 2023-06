‘Malcolm el de en medio’ volverá a nuestras pantallas, esto ha dicho uno de los protagonistas de la serie

Los fanáticos de la popular serie ‘Malcolm in the Middle’ están en shock al enterarse que habrá una secuela de la exitosa serie de los años 2000. El principal actor que interpretó a Hal (Bryan Cranston) reveló que actualmente se está realizando un guión con tal de poder interpretar a los personajes de una de las mejores series de la historia cuando hablamos de comedia.

Bryan Cranston comentó que está trabajando en un guion para un revival de "Malcom el de en medio"

Estos rumores cada día se van haciendo más reales, esto se debe a que Frankie Muniz (Malcolm) ya comentó acerca de un posible regreso de la serie. Aunque en ese momento se hablaba de una posibilidad, esa posibilidad se va haciendo más real con el tiempo.

Muniz, en una entrevista con Fox News, habló de lo que se sabe y esto emocionó a su fanaticada. Por supuesto, no todo. Reconoció que Bryan Cranston, quien interpretó a ‘Hal’ y también fue productor y director de la serie, está trabajando en el guion de una nueva etapa del show.

“Hicimos siete temporadas, 151 episodios. No llegué a ver la serie cuando se emitía, pero lo he hecho ahora con mi mujer. Vimos los 151 capítulos. Me di cuenta, ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’… Puedo separar el hecho de haber participado en ella de verla como un fan. Me encantaría saber qué está haciendo la familia ahora”, dijo Muniz, quien encarnó a Malcolm desde niño.

¿Volverán los actores originales de ‘Malcolm in the middle’?

Muniz aseguró que, de concretarse el proyecto, él estaría a bordo al 100%. Y si Craston está a bordo también, faltaría que el resto del elenco, conformado por Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey), acepte el boleto a la gloria, otra vez.

Por el momento se debe espera que la cadena que adquiera los derechos publique la posible fecha de salida de esta serie.