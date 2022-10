¡Vuelve ‘Malcolm in the Middle’! Frankie Muniz lo confirma

Los fanáticos de la popular serie ‘Malcolm in the Middle’ están en shock al enterarse que habrá una secuela de la exitosa serie de los años 2000. El principal actor que interpretó a Malcolm desde niño, Frankie Muniz habló sobre un proyecto que se estaría preparando.

Muniz, en una entrevista reciente con Fox News, habló de lo que se sabe y esto emocionó a su fanaticada. Por supuesto, no todo. Reconoció que Bryan Cranston, quien interpretó a ‘Hal’ y también fue productor y director de la serie, está trabajando en el guion de una nueva etapa del show.

“Hicimos siete temporadas, 151 episodios. No llegué a ver la serie cuando se emitía, pero lo he hecho ahora con mi mujer. Vimos los 151 capítulos. Me di cuenta, ‘Wow, eso es lo que estábamos haciendo’… Puedo separar el hecho de haber participado en ella de verla como un fan. Me encantaría saber qué está haciendo la familia ahora”, dijo Muniz, quien encarnó a Malcolm desde niño.

Malcolm (Malcolm in the Middle)

Entonces confirmó que el actor de también la exitosa serie “Breaking Bad” sí está de acuerdo en mostrar al público la continuación de la historia de esta familia que divirtió a millones hace décadas. “Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que está capitaneando la escritura del guion y poniendo todo en marcha. Así que, podría haber algo”.

¿Volverán los actores originales de ‘Malcolm in the middle’?

Muniz aseguró que, de concretarse el proyecto, él estaría a bordo al 100%. Y si Craston está a bordo también, faltaría que el resto del elenco, conformado por Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Erik Per Sullivan (Dewey), acepte el boleto a la gloria, otra vez.

Malcolm in the Middle

Nada está confirmado todavía. Ni siquiera hay información sobre la cadena televisiva o la plataforma de streaming que ejecutaría el proyecto. Habrá que esperar si el sueño de ver a la familia disfuncional se vuelve una realidad o si los fanáticos tendrán que conformarse con los viejos capítulos, los cuales se pueden disfrutar hoy por hoy por Disney+.