¡No tenía competencia! Carolina Jaume se corona con el premio de “personaje más polémico” en los Hackers Masters Awards

Se llama Carolina y se apellida POLÉMICA, esta categoría no admitía competencia, la ´Shakira ecuatoriana´ como también es conocida Jaume, crea y hace controversia hasta estando maniatada bajo una camisa de fuerza, y si no que lo diga su look de premiación de los Hackers Masters Awards.

Carlina Jaume se llevó la gloria y el título del “personaje más polémico” en la gala de reconocimientos promovida por ´Los Hackers de la farándula´, la cual se llevó a cabo la noche de este jueves 22 de junio, donde la actriz podría decirse arrasó sin ningún esfuerzo con quien era su competencia en la nominación; ´La Suka´ ´Tábata Gálvez´y Nathalie Carvajal.

Y es que quien no haya escuchado hablar de Carolina Jaume en el Ecuador, simplemente no está en nada, Carolina Jaume ha sido una carta abierta al mundo del espectáculo y también para con sus seguidores, a quienes ha confesado en detalle todas y cada una de las experiencias que han sido parte de su vida (sin pasar por alto detalles) lo que la ha posicionado como uno de los rostros no solo que vende, sino que es capaz de volverse tendencia en Twitter con tan solo una historia de Instagram, y sino que lo desmienta ´Cajeta de Titanic´.

“Quien es auténtico, asume la responsabilidad por ser lo que es y se reconoce libre de ser lo que es… Mejor fallar en la originalidad, que triunfar en la imitación…. GRACIAS POR ESTE PREMIO “LA MÁS POLÉMICA” o mejor dicho la que vende!! Tú mamá jajajaja gracias”, fueron las palabras escogidas por la presentadora para acompañante de su icónica fotografía.

Carolina Jaume actualmente trabaja como panelista de ´Los hackers´ tras una accidentada y polémica salida del programa ´Agárrate´ de Telepremier, al cual renunció en plena transmisión en vivo, tras un impase de palabras con Arianna Mejía.