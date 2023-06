“Siempre terminas siendo una malcriada”: Carolina Jaume no aceptó sentarse en la mesa de Vidan

La polémica persigue a Carolina Jaume, incluso cuando no está presente en algún programa televisivo. ‘Una noche con Vidan’, regresó a las pantallas digitales de Telepremier y, desde que se difundió el programa en los canales de difusión masiva, lo que más ha destacado son los comentarios de Vidan sobre Carolina Jaume, a quién tildó de malcriada por no aceptar la invitación a sentarse en la mesa.

Según expresa el presentador en una parte del show, además de, Víctor Arauz, Sofia Caiche, Tabata Gálvez, Carolina también era parte de la lista de invitados para el gran regreso del programa. Sin embargo, la presentadora rechazó la invitación, aunque sin dar muchas explicaciones.

“Carolina Jaume iba a estar invitada al programa, y me imagino te dijeron, porque tengo entendido que tú no vas a ningún lado si primero no preguntas. Pero como tú nunca dejas de ser cómo eres, definitivamente, siempre terminas siendo la misma muchacha malcriada”, dijo Vidan cuando empezó a referirse de la presentadora, mientras Tabata movía la silla, donde debió haberse sentado Jaume.

Además, agregó que él si se considera amigo de Carolina y, que podría decir muchas cosas sobre ella “porque no necesito no necesito gritárselas a nadie, ni necesito ser Carolina Jaume, no necesito tus quince minutos de fama”.

Con un tono que muchos de los seguidores y televidentes notaron como molesto, Vidan finalizó diciendo que luego de haber sufrido de un cáncer de pulmón, aprendió que la vida muchísimo más que pararse frente a una cámara a exponer su vida personal “No necesito hablar de mi ex para generar”.

Estas declaraciones causaron conmoción en redes sociales, muchos criticaron las palabras de Vidan y, otros aseguraron que “dice no necesitar a Carolina Jaume, pero debe mencionarla para generar raiting”.

Comentarios sobre el programa

Además, también criticaron la actitud de Tabata y Víctor Arauz por burlarse de la presentadora “que feo esa señora como utiliza la vida de otra para posicionarse”.

Mientras que de Sofia Caiche dijeron verla incómoda, cada vez que hacían malos comentarios sobre la presentadora de ‘Los Hackers de la Farándula’. Carolina Jaume no se ha pronunciado al respecto, ni ha mencionado porque decidió no ser parte de esta producción.