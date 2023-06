¿Quieres lucir un cabello elegante? Estos son los 3 consejos de Carolina Herrera que debes aplicar

Carolina Herrera es sinónimo de elegancia y buen gusto, además es una de las personalidades del mundo de la moda que más influencia tiene en las mujeres, sobre todo, en aquellas que les gusta vestir elegantes y lucir impecables en cualquier momento.

Al ser un ícono y referente cultural, la diseñadora de modas sabe cómo estar elegante desde el cabello hasta los pies. Por eso, en esta oportunidad te dejaremos cuatro consejos que ella misma ha dado para que tu cabello también sea parte de todo tu look y sea vea elegante sofisticado siempre que estés en público.

3 consejos de Carolina Herrera para lucir un cabello natural y elegante

Para tener un cabello perfecto, la diseñadora venezolana recomienda:

1. Tener en cuenta la practicidad: La comodidad de una coleta alta y del cabello liso peinado para atrás es muy coherente con un look absolutamente formal. Menos es más y evitar los abusos es una regla de oro.

2. Siempre se debe poner atención a los detalles: Por más diminutos que parezcan, tener un buen corte de cabello que se adapte perfectamente al rostro, es lo que se necesita para lucir bien en todo tipo de ocasión, ya que permitirá que la cara se destaque siempre.

3. No redundar en accesorios para el cabello: No todos los accesorios serán del todo favorables y, por eso, se debe tener en cuenta que la naturalidad y la textura del propio cabello, ya que siempre dará un plus a quien lo porte.

Estos consejos de Carolina Herrera los da desde su propia experiencia ya que, la empresaria utiliza algunos trucos de belleza para su cabello que la definen y se han convertido en su marca personal.

En una oportunidad llegó a decir que “La elegancia no está definida únicamente por la ropa que usas. Va más allá, abarcando incluso nuestra cabellera. Porque si bien el hecho de ser mucho más elegante le atañe a nuestra actitud en mayor parte, no podemos negar que nuestra apariencia también tiene el gran poder de transmitirlo de una forma muy propia”.