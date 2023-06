Mar Rendón y el mensaje que dedicó a su padre ´Adoptiktoks´ Eugenio Derbez: “Gracias por cambiar mi historia”

La emoción sigue a flor de piel, Mar Rendón continúa sin poder creerlo, y es que aunque ya han pasado dos días desde que el actor mexicano dio a conocer el nombre de la ecuatoriana, como miembro y nueva integrante de la familia digital de ´Hijos Adoptiktoks2′, la intérprete de ´Te Arde´, aún no termina de asimilar lo que cuenta veía imposible.

Fue por medio de una grabación que Mar Rendón decidió retribuirle el apoyo al actor, dedicándole una canción que guarda un mensaje en el tiempo, y a su vez, toda una historia de intentos, que este pasado domingo cambió para siempre y por todo lo alto.

“Esta es la canción con la que no gané ´La Academia´. Para Eugenio Derbez, gracias por cambiar mi historia. Después de años de concursar en intercolegiales, realities y concursos de canto online. Pensé que simplemente no estaba en mi destino ganar algo así. Aún así, no perdí la fe y seguí tocando puertas. Busqué otros medios para darme a conocer”, es parte del texto que se deja leer a medida que avanza la canción de Mar, quien interpretó ´Ahora tú´ de la cantante Malú.

“Y llegaste tú, y entre miles de talentos me diste la oportunidad”, agrega la artista un poco más adelante como símbolo de agradecimiento. Mar Rendón se midió frente a millones de personas alrededor del mundo, todas en busca de ser un nuevo ´Hijos Adoptiktoks2′, de Eugenio Derbez.

Mar cantará este sábado 24 de junio, en uno de los festivales más grandes de México, el Machaca, y por si esto no fuese suficiente, adicional a eso tendrá la oportunidad de grabar una canción de la mano de dos reconocidos artistas; Jesse y Joy.

“Mar quiero que me ayudes a poner a Ecuador en el mapa de la música mundial y que a partir del día de hoy, seas parte de mi familia digital, así que prepárate porque te voy a ayudar a componer una canción junto a Jesse y Joy, y este 24 de junio te estarás presentando en el festival Machaca, ante 65 mil personas. Mar Rendón eres toda una artistoker, bienvenida”, anunció el mexicano.