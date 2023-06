“No ganaron pero nos pusieron la piel chinita”: Alex Ponce y Nadira, los premios que recibirán de ´Hijos Adoptiktoks´

Ecuador repunta como uno de los países favoritos en la lista de posibles ganadores de la nueva temporada de ´Hijos Adoptiktoks´ de Eugenio Derbez, el actor compartió este sábado algunos de los nombres de los participantes que enviaron su audición y que quedaron como finalistas, pero que no resultaron elegidos, entre ellos, Alex Ponce y Nadira.

Sin embargo, no todo es malo, pues aunque estos ecuatorianos ya no serán los nuevos ´Hijos Adoptiktoks´ el mexicano aseguró que serán recompensados, pues “aunque no ganaron, nos pusieron la piel chinita”, dijo durante la filmación de revelación de nombres, en las que también di a conocer cuales serán sus premios.

“Aunque no ganaron nos pusieron la piel chinita, son gente que crea una música fuera de serie y además merecen que los sigan y apoyen en sus redes sociales, por eso se merecen una mención muy especial. Yo los voy a apoyar compartiendo su música y conseguiré producirles un tema, además espero que adelante podamos hacer un video juntos”, fueron las palabras de Derbez antes de dar a conocer la lista de finalistas, en las que mencionó de número uno a Alex Ponce, para luego decir que para todos desea y sabe que “pronto serán grandes estrellas”.

Otra de las sorpresas anunciadas por el actor, es que no habrá un ganador, sino dos; “Así es que después de mucho mover y mucho negociar, les tengo una sorpresa, no va a ser uno, van a ser dos, dos artistokers que se llevarán el primer premio, los dos tendrán derecho a componer un tema con Jesse, de Jesse y Joy, y podrán participar en el festival Machaca, así es que mañana es el gran día, pero mañana daré a conocer a un ganador y el lunes al segundo ganador”, dijo.

Se espera con ansias que uno de los dos elegidos para ´Hijos Adoptiktoks´, sea Mar Rendón, quien fue elogiada y vista por el mexicano.