“Gracias a mis marcianos que me motivaron”: Mar Rendón revela estar ansiosa por su encuentro con Eugenio Derbez

Mar Rendón conversó con Dieter Hoffman para ‘Los Hackers de la Farándula’ y confesó sentirse muy emocionada por haber sido elegida como una de las ganadoras para ser parte de la familia digital de ´Hijos Adoptiktoks 2′ de Eugenio Derbez.

Además, detalló que ella nunca había participado en un concurso de este tipo y eso le causaba aún más felicidad, también hizo una mención especial a sus seguidores, a quienes les acreditó su participación, porque fue a través de ellos que tomó la iniciativa de participar en el concurso digital.

“Gracias a mis marcianos que me motivaron a hacerlo y, de verdad estoy muy agradecida. No me imagino que hubiera pasado si lo hubiera hecho al siguiente día y no ese día que ellos estuvieron allí insistiendo y diciéndome que lo hiciera”, fueron parte de las palabras de la artista ecuatoriana.