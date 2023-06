La 'Fresa' exjurado de "Yo Me Llamo" borró un video donde asegura que Carlos Scavone la habría golpeado (Captura de pantalla)

Una polémica al parecer atraviesa Andrea Ortiz, más conocida como “La Fresa”, quien es una locutora quiteña y exjurado del programa “Yo Me Llamo” en el 2014. En una historia en su cuenta de Instagram subió al parecer una pelea con el actor Carlos Scavone, pero luego de unos minutos la borró.

En el video, Andrea enfoca a Scavonne y le dice: “Ah que me vas a sacar de la casa ¿Ah? ¿Quién me acabó de pegar horrible a mi? ¿Quién me acabo de sacar de la casa igual diciendo que le vale v...”, dice la también bailarina de twerk mientras Scavone se encuentra en una cama mirando su celular. El actor simplemente responde: “Estás enferma”.

El video fue compartido por la cuenta de farándula: La Bomba.tveo. Hasta el momento, no se ha conocido algún pronunciamiento por parte de la pareja.

Al parecer, Carlos y Andrea sí estuvieron juntos el viernes 16 de junio en un concierto de punk en la ciudad de Guayaquil, ya que ambos colocaron las mismas historias desde el mismo lugar. Luego, se desconoce que habría sucedido entre la pareja para que la ‘Fresa’ haya colgado un video acusándolo de haberle alzado la mano y luego eliminarlo de las redes.

Recordemos que Andrea Ortiz o ‘La Fresa’ llegó al reality “Soy el Mejor” que se transmite en TC Televisión donde también se encuentra participando el actor de cine, Carlos Scavone. Sin embargo, el pasado 10 de mayo, la bailarina tuvo una fractura en su rodilla, que la alejó de la competencia.

Por su parte, el actor fue pareja de la famosa presentadora manabita, Erika Vélez, por lo que los seguidores se han alarmado por esta publicación indicando que jamás han visto a Carlos salpicado en polémicas sobre violencia.