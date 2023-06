Luis Fonsi se coronó como el mejor de ´Yo me llamo´ en su semana estreno: Estos son los sentenciados

“Nada es para siempre” y el imitador de Luis Fonsi lo tiene claro, es por eso que el participante que busca ganarse el reconocimiento del Luis Fonsi ecuatoriano, lo dio todo en la que fue su primera gala de ´Yo me llamo´, intentando marcar la diferencia desde su primera presentación, un acto que le salió a pedir de boca, pues los jueces quedaron encantados con su show.

#YMLL | Queremos a Luis Fonsi para rato en las noches de #YoMeLlamo 🎤✨ pic.twitter.com/uGP3ihWMdO — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 17, 2023

Voz, apariencia, seducción y romanticismo, el imitador del puertorriqueño reunió y presentó ante los jueces gran parte de las características que componen en esencia y talento al intérprete de ´Yo no me doy por vencido´, por lo que su puesto en la posición de los mejores, estaba más que garantizado en esta primera gala.

“Me gustó, me gustó porque es un gran artista y no es fácil para nadie imitarlo, yo creo que vas por un buen camino, me ha gustado mucho la evolución que has tenido de la audición a esta gala, así que esperamos que saques mucho más provecho de este gran artista”, fueron las palabras de la jueza Erika Vélez para el concursante, a quien también le piropeó la mirada y la seguridad con que la imponía en tarima, llegando incluso a decir que se sintió “intimidada”.

¿Quiénes fueron los sentenciados de la primera semana?

Roberto Antonio y Víctor Manuelle, estos son los dos nombres que se acogen a la lista de sentenciados de la semana estreno de ´Yo me llamo´.

Roberto Antonio fue el primero en abrir la lista de sentenciados, el imitador entro en escena cargado de energía y desinhibición, pero le falló uno de los elementos más importantes, la voz.

Víctor Manuelle por su parte abrió el show musical del segundo día de gala, pero los nervios le jugaron una mala pasada y su interpretación desmejoró al compararla con su audición.