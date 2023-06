Virginia Limongi se pronuncia sobre los comentarios que realizó Carlos José Matamoros: “No lo conozco, pero respeto su opinión”

El nombre de Carlos Jose Matamoros ya es frecuente que sea tendencia en redes sociales, pero no por temas positivos. Generalmente, el presentador está involucrado en polémicas, debido a los comentarios que realiza de otros colegas o personas del medio de la farándula.

Recientemente, ha estado en el foco de los medios de comunicación, por los comentarios que ha hecho sobre la modelo y también presentadora Virginia Limongi. Según las palabras de Matamoros, la ex reina de belleza ecuatoriana “daña su imagen al estar en una producción como la de Ecuavisa”, refiriéndose a la participación de Virginia en el staff del programa matinal ‘En Contacto’.

Sus palabras provocaron una reacción en los seguidores de la modelo en redes sociales y, varios medios digitales de farándula criticaron su postura. Esto hizo que Carlos José, de nuevo se pronunciara, pero esta vez con comentarios en una cuenta de farándula, donde asegura que “siempre malinterpretan las palabras”.

“Todos los que están comentando cosas sin sentido ¿escucharon lo que dije? Que es muy buena y que va camino a ser una de las top, que ha evolucionado mucho. Escucharon que dije que era una mujer muy guapa ¿Escucharon que era un top en modelaje? ¿El delito es decir que no es una top? Entonces soy culpable, pero yo nunca hablé mal de ella y mi discusión fue con Nathalie, no con ella”, escribió el reportero.

Además, añadió que siempre los medios buscan hacer polémica “de la nada y de la mala fama de la señora Mata. No se dejen engañar y aprendan a discernir queridos amigos”, finalizó, al mismo tiempo que etiquetó a la mayoría de las páginas digitales de farándula ecuatoriana con presencia en Instagram.

Virginia no se quedó callada

La modelo no dudó en responder las preguntas de los medios y con la serenidad y respeto que suele hablar, dijo a las cámaras que respeta la opinión de Carlos José Matamoros y de todos sus compañeros “este país es democrático y todos tienen derecho a opinar lo que quieran”.

“Yo no tengo que responderle nada, si esa es la opinión de él, se le respeta. Carlos José gracias por tus comentarios, yo los respeto y yo supongo eso hará cuando comenten de él”, dijo virginia Limongi

Añadió que, con respecto a su imagen que, es algo que decide ella, así como Matamoros decide sobre su propia imagen.

“Sin querer ofenderlo, ni a ninguno de sus compañeros, no he visto el programa, ni he visto los comentarios o críticas hacia mi o hacia mis compañeros. En dado caso, creo, como lo dije, es un país democrático, ellos pueden expresarse de la manera que deseen y uno es responsable de lo que dice y de lo que calla”, finalizó la joven presentadora.