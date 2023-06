¿Es por qué soy ecuatoriano? La “suave” sanción que recibió chino que abrazó a Messi

Para todo fanático del fútbol sonaría imposible el resistirse el tomarse una fotografía o abrazar al máximo jugador del balompié: Lionel Messi. Solo los cordones de seguridad han evitado que miles de simpatizantes del rosarino cumplan su sueño, con salvas excepciones.

Este jueves 15 de junio un aficionado chino irrumpió en el gramado para abrazar a la exfigura del PSG y FC Barcelona. Aunque pudo entrelazar sus brazos en el torso del campeón del mundo, el gesto el costará estar alejado de partidos similares durante 12 meses.

MESSI y EL AFICIONADO ECUATORIANO QUE INVADIÓ LA CANCHA. 😳



Aparte del momento incomodo, si asustó a Messi. 😲 pic.twitter.com/W4T3ptOBkn — Mente Futbolera (@somoslamente) March 30, 2022

Un gesto idéntico ocurrió el 29 de marzo del 2022. Un compatriota burló la seguridad para tomarse una selfie con Messi, el ecuatoriano no corrió con la misma suerte que el asiático ya que se le otorgó una dura multa económica.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tiene que desembolsar la suma de 20 448 dólares. De igual manera, la máxima entidad del balompié nacional tuvo un llamado de atención.

Tiempo después (octubre del 2022), el compatriota pidió disculpas al astro argentino por el incómodo momento. “Le cogí del cuello (a Messi). Pero yo nunca le ahorqué ni nada. Y un señor de la seguridad me empieza a jalar para atrás. Por eso, se ve en el video que yo le estoy jalando”, aclaró el joven.

Declaraciones del fanático chino

Di Moumou comentó que siente arrepentimiento y ha aceptado la sanción dictada. Asimismo, señaló que la seguridad no es tan competente como parece y deberían mejor para futuros eventos.

“Esta vez abracé a Messi, pero no tuve la oportunidad de conseguir un autógrafo. Espero usar mi caso para decirle al personal de seguridad que su trabajo no es competente y me dio esa oportunidad. Habrá muchas competencias internacionales en Beijing en el futuro. Espero que mejore sus capacidades de seguridad”, comentó en un video