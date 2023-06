Así puedes tener más oportunidades de ganar la lotería según la inteligencia artificial

Una de las herramientas más usadas en el mundo como es la inteligencia artificial se ha vuelto tan popular por sus eficientes resultados. Ante esto, unos usuarios decidieron preguntar a la IA cuáles son las claves para poder ganar la lotería de manera más efectiva. La tecnología brindó una serie de pasos los cuáles se deben seguir con tal de probar suerte sin arriesgar demasiado.

Loterías en Sudamérica. En el Perú, la Tinka ofrece acumulados que superan los 4 millones de dólares al cambio. / Foto: Pixabay

Jugar con regularidad: Cuantas más veces se juegue, más posibilidades tendrás de ganar el jugoso premio. Participar de forma constante en este tipo de sorteos aumenta tus posibilidades de ganar, aunque sigue sin asegurarte el éxito.

Crear grupos de juego: Podrías crear un grupo de personas con el fin de comprar más boletos y compartir los costos y las posibles ganancias. Si alguien del grupo logra el gran premio, este se dividiría entre todos los miembros. Una opción más asequible si no deseas gastar tanto dinero tu solo.

Elegir los números menos preferidos: Si decides elegir tus propios números, evita seleccionar los que sean comúnmente elegidos por otras personas. Al elegir números menos populares, aumenta la posibilidad de que te encuentres con menos competencia si ganas.

Revisa las probabilidades y los números recurrentes: Antes de jugar, se debe investigar las probabilidades de ganar en la lotería específica en la que tienes más interés. Puedes comparar las diferentes opciones disponibles y escoge aquella que tenga las mejores probabilidades.

Ganar la lotería no es una tarea fácil, concretamente solo el 0,001% es capaz de hacerse con el primer premio. En Ecuador existe una cantidad de premios de lotería los cuáles pueden despertar gran interés entre la población aunque se debe tener en cuenta el porcentaje con tal de que no se pierda ni el tiempo ni el dinero. Estas recomendaciones pueden servir a una gran parte de los consumidores aunque igual como indica la inteligencia artificial, seguir estas recomendaciones no asegura ningún premio.