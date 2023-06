Soraya Guerrero dejó por el suelo a Marián Sabaté por mencionar a su hijo: “De ti lo que se habla son de los cachos”

Un enfrentamiento a quemarropa, sin mediación, Soraya Guerrero descargó toda su furia y sin ningún tipo de contemplación, contra Marián Sabaté, como una manera de respuesta a los comentarios realizados por ´La Reina de la prensa rosa´ sobre las publicaciones de Guerrero en su Instagram, donde aparentemente Sabaté entró al terreno de lo personal y habló del hijo de la presentadora, lo que despertó su furia.

“Las veces que usted ha visto las publicaciones continúas sobre el viejo vago que usted llama, le informo que para la patria potestad, debo demostrar que estoy buscando al señor, que he agotado todos los recursos necesarios para poder llegar a él, como no los encuentro, tengo que pedirle a un juez que me dé los derechos legales de un niño, se la lanzo, para que tenga idea de porqué las continúas publicaciones”, comenzó diciendo Guerrero, quien hace ya unos años se encuentra divorciada de quien fue su esposo por más de una década, Ademir Silva, y con quien comparte un hijo en común, el mismo que ahora están debatiendo legalmente para su tenencia.

“Asumo que últimamente con todas las cosas que te pasan te desubicas y por eso actúas de esta manera, te recuerdo que de ti lo que se habla son de los cachos, de la manera como te dejo por el piso un recién aparecido, feo encima, porque el tipo es feo, te dejó totalmente en el piso, te mostró públicamente ante todo un país, el mujerón que tenía al lado”, es parte de la arremetida de Guerrero, quien luego hizo referencia a los comentarios hechos por Sabaté sobre su persona, advirtiéndole que fuese la última vez que hablara de su hijo, de lo contrario no encontraría lugar “para meter la cara”.

“Cuando quieras hablar de mí, haz lo que te dé la gana, pero que sea la última vez que te metes con cosas de mi hijo, porque ahí sí voy a abrir la boca y lo que tengo que decir de ti, no te va a quedar cara donde meterte”, agregó.

“El trabajo que tienes ahí en este momento ¿Te lo dieron por tu gran trayectoria o tu profesionalismo? No, te lo dieron porque te prestaste de show, de ir a llorar por los cachos, y porque andabas diciendo a todo el mundo que no tenías que comer. Se nota que tu profesionalismo se ha ido por las patas, porque en el show de la farándula tu puedes hablar de lo que te de la gana, pero con los niños, sus derechos y sus cosas, no se meten, eso habla de lo tan bajo que has caído y al recurso que has tenido que llegar para poder hablar”, expreso la comentarista de Calientitos.