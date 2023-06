“Moscas en la casa” y en el escenario de ´Yo me llamo´: La Shakira ecuatoriana no alcanzó a facturar ni tampoco a entrar

“Una loba en el armario, tiene ganas de salir”, pero no alcanzó a liberarse, al menos no en esta ocasión, la imitadora de Shakira se hizo presente en el escenario de ´Yo me llamo´, en su tercer capítulo de semana estreno, pero tal como lo aseguró la jueza Pamela Cortes, les quedó debiendo, la participante no alcanzó los estándares.

#YMLL | ⚡💯 Movimientos que cautivan a cualquiera. Si no te cautivan a ti, por favor ve a terapia. 😅 #YoMeLlamo pic.twitter.com/Ja7ZGVkZb1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 15, 2023

Aunque la Shakira ecuatoriana lo dio todo en cuanto a movimientos de cadera, le faltó voz, afinación y más personificación, adentrarse en la piel de la artista. La participante interpretó una de las canciones más clásicas e icónicas de la colombiana ´Moscas en la casa´ pero lamentablemente no la acompañó la fama de la verdadera cantante, solo alcanzó a recibir tres seguidillas de botón rojo.

Sin embargo, aunque la participante no alcanzó a recibir la aprobación, la imitadora de la Shaki brindó un momento jocoso y demostró que los sueños se luchan aunque no siempre se den en los primeros intentos. Es así, como esta aspirante se une a la lista de los personajes que han sacado más risas en lo que va de programa.

Entre algunos de los imitadores que se robaron las miradas y se encargaron de hacer más jocoso el primer capítulo de esta competencia destacaron; Luis Miguel, Karol G y Camilo Sesto.

-Luis Miguel fue uno de los primeros personajes en salir a la pista y generar tendencia, pues al ecuatoriano lo que le sobraba en ganas, le faltaba en talento, lo que trajo para él, tres botones rojos en corto.

-Karol G, la ecuatoriana cantó el tema ´Bichota´ para el podio del jurado, y aunque por un momento pareció haberse ganado a uno de ellos, Erika Vélez, esta declinó su postura al esccuhar el resto de su canción, no cumplió con las expectativas.

-Camilo Sesto, un hombre de armas tomar cuando se meten con su cabello, así se mostró este imitador de Camilo Sesto, quien no tardó en responder a la juez Erika Vélez, quien le cuestionó el hecho de si usaba o no peluca.