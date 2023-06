“Lo galán nadie se lo quita”: el “Luis Miguel” ecuatoriano no se parecía al original pero así fue su cómica presentación en “Yo me llamo”

Así fue la presentación del Luis Miguel ecuatoriano en "Yo me llamo". Imagen: captura de pantalla

Pese a que Teleamazonas aseguró que “trabajó en su actuación pero en su entonación no lo hizo”, la voz de este participante que decía parecerse a Luis Miguel, no le llegaba ni a las suelas de los zapatos en su presentación de “Yo me llamo”. La falta de estética y preparación al momento de su presentación provocó que la presentación sea demasiado cómica.

[ -Lea También: ¡Es hoy, es hoy! Erika Vélez compartió emotivo mensaje con motivo al estreno de ‘Yo me llamo´ ]

El tema que decidió escoger para supuestamente “imitar” al artista y productor mexicano fue “La incondicional”, uno de los más románticos y conocidos.

Si bien no tiene talento para el canto y para la actuación, lo que si supo hacer es sacar una sonrisa a la audiencia y a los usuarios en Twitter, quiénes están al pendiente del reality show.

Incluso, los jueces le dieron la oportunidad de que cante a capela, es decir, sin ninguna pista de música para escuchar bien su voz, pero definitivamente no se podía forzar las cosas.

#YMLL | Luis Miguel trabajó en su actuación pero en su entonación no lo hizo🥲 pic.twitter.com/lFmD7VUqsv — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2023

Pamela Cortez fue la primera que fue enfocada por las cámaras, y peinándose las cejas, trató de aguantarse la risa, pese a que sus ganas la delataron y todos vimos que el “Luis Miguel” ecuatoriano se convirtió en un show. Luego Erika Vélez sonriendo los hizo y finalmente el cantante argentino Axel.

“Al principio varios gestos de Luis Miguel, pero después arrancaste como fuera de la pista cuando tenías que entrar, (...) no era la pista, definitivamente creo que no eres Luis Miguel (...), te esperamos la próxima”, fue el veredicto de los jueces al final.

Sobre Luis Miguel

Luis Miguel Gallego Basteri, conocido como Luis Miguel, es un cantante y productor mexicano. Es uno de los cantantes más exitosos de la música en español.

No pudo clasificar pero los saludos no deben faltar... Saludos a 'las incondicionales' de Luis Miguel ecuatoriano. #YMLL pic.twitter.com/ZJNknlBaBb — Teleamazonas (@teleamazonasec) June 13, 2023

Ha vendido alrededor de 90 millones de discos en todo el mundo, ha cantado en múltiples géneros y estilos, incluyendo canciones pop, baladas, boleros, tangos, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no cruzó al mercado anglosajón durante la «explosión latina» en la década de 1990 y, por el contrario, siguió siendo el artista con mayores ventas en esa década.