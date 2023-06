“Tenía un voto de fe”: El fail de Erika Vélez con la Karol G ecuatoriana, así fue su presentación en ´Yo me llamo´

Un minuto de silencio por ´La Bichota´ del Ecuador, así quedó el estudio de ´Yo me llamo´, luego de que la imitadora de la cantante colombiana subiera al escenario para dar su interpretación, sin embargo, aunque a todas luces para todos parecía haber sido más que evidente que la participante no tenía una oportunidad, hubo alguien en el estudio que no perdió la fe, Erika Vélez.

La juez despertó la mirada atónita de sus compañeros cuando presionó el botón verde en señal de aceptación de la “doble” de ´Karol G´ pues la aspirante no guardaba ningún parecido ni físico, ni interpretativo con la colombiana, al ser consultada por Pamela Cortes sobre su decisión, aseguró que “tenía un voto de fe”.

“A ver mi querida bichota, a mí me encanta Karol G, tenía un voto de fe de que la rompieras, dije capaz que si ve el verde, ya se despierta”, dijo la jueza en modo de justificación y explicación a la participante, quien aunque no logró asegurar su entrada, puso a perrear por escasos segundos a los jueces.

La imitadora cantó el tema ´Bichota´ pero no cumplió con las expectativas, aunque cabe destacar que fue una de las aspirantes que más destacó en el primer capítulo de estreno de la sexta temporada de ´Yo me llamo´ junto con Luis Miguel, pues , la voz de este participante que decía parecerse a Luis Miguel, no le llegaba ni a las suelas de los zapatos en su presentación de “Yo me llamo”. La falta de estética y preparación al momento de su presentación provocó que la presentación fuese demasiado cómica.

El ganador de la sexta temporada de “Yo me llamo Ecuador” se llevará un auto. Además, 30 mil dólares divididos en los tres primeros puestos. Sin contar con el reconocimiento y exposición que obtendrá cada semana durante la competencia.