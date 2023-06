Yo me llamo Ecuador: ¿Qué calificará Érika Vélez en su debut como jurado?

Este lunes 12 de junio empieza la sexta temporada de “Yo me llamo Ecuador”. En esta ocasión los jurados son el cantante argentino Axel la cantante ecuatoriana Pamela Cortés la actriz manabita Érika Vélez.

[ Lo que no sabías del estreno de Yo Me Llamo: Todos los detalles ]

En el caso de Érika Vélez es la primera vez que debuta en la faceta de jurado, ya que el público está acostumbrado a verla como presentadora como fue en el exitoso programa “MasterChef Ecuador”.

Catrina Tala, fue a un tras cámaras del nuevo programa de canto y habló con los jurados y presentadores. Una de las preguntas para Érika fue cómo se siente en este nuevo desafío profesional.

“Me encanta, al comienzo me sentía muy nerviosa como ubicándome en el formato, era muy distinto a lo que he hecho. Gracias a Dios tengo estos compañeros porque nos llevamos muy bien y son muy buenos en lo que hacen. Ya me fui soltando en el camino”, dijo Érika Vélez.

¿Qué calificará Érika Vélez?

A diferencia de Axel y Pamela Cortés, Erika Vélez no es cantante, pero su trayectoria y experiencia nacional e internacional como actriz, modelo y presentadora le han permitido tener el conocimiento para calificar la parte escénica.

“Ellos están imitando a artistas muy conocidos, a veces se enfocan solo en el canto y se olvidan de la parte escénica, cómo interpretarlo”, dijo Vélez.

El programa será transmitido de lunes a viernes a las 21h00 por la señal de Teleamazonas y contará con la animación de Ronald Farina y Valeria Gutiérrez quienes serán los encargados de interactuar con los imitadores, brindarles devoluciones del jurado, y compartir sus retos, dificultades y emociones a lo largo del show.

En esta temporada se aseguran más emociones y Pamela Cortés mencionó que el nivel de los imitadores ha iniciado muy alto por lo que los jurados tendràn una difícil tarea.