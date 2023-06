William Mebarack, padre de Shakira sufre nueva recaída de salud: Esto es lo que se sabe

No todo es color rosa para Shakira, la cantante quien es potencia mediática y que no sale ni por una semana de la vista de los medios, parece no estar pasando por su mejor momento, William Mebarack, su padre, fue intervenido quirúrgicamente hace poco, por lo que la colombiana ha tenido días muy movidos y preocupantes nuevamente.

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que la intérprete de ´Acróstico´ habría viajado a Colombia con rumbo desconocido, sin saber a ciencia cierta a que se dirigía, sin embargo, de acuerdo a lo que reseña la revista ´Semana´, Shakira arribó a su tierra natal con un fin muy personal, y era el de estar al pendiente de la salud de su progenitor, quien fue intervenido quirúrgicamente en la capital del departamento de Bolívar, en la provincia de Cartagena.

Fue la misma cantante quien lo confirmó este domingo 11 de junio, con un tuit de agradecimiento, tanto para el centro médico, como para sus seguidores, quienes de acuerdo con ella no han parado de darle ánimos y mensajes de apoyo en esta dura etapa que vive junto a su padre.

“Gracias al @HSerenadelMar por recibirnos. Al doctor Hakim, su equipo, todo el personal médico y a ustedes por sus mensajes solidarios para mi papá y nuestra familia”, escribió Shakira.

Según lo que apunta el citado medio, el patriarca de la familia Mebarack ya habría tenido varias recaídas de salud en los últimos meses, por lo que ha necesitado de seguimiento y atención médica continúa, por otro lado, su estatus de salud se mantiene en hermetismo, de acuerdo con ´Semana´ los trabajados del Hospital Serena del Mar, habrían firmado incluso una cláusula de confidencialidad, para mantener bajo reserva los motivos que llevaron a la intervención del padre de Shakira, por lo que se desconocen detalles de la situación y el diagnostico actual que mantiene el escritor.