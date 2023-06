Carolina Jaume rompe en llanto en vivo: “Ojalá ese niño nunca crezca sin su papá”

Carolina Jaume no pudo contener las lágrimas al ver el video de la revelación de sexo del hijo que tendrán Antonella Moscoso y Renier Izquierdo.

Parece que conocer que la pareja tendrá un niño le removió los sentimientos y en la edición de este 12 de junio de 2023, la presentadora les deseo lo mejor, al mismo tiempo que hablo de lo duro que es ser madre de un niño “que no tiene a su padre presente”.

En medio de la transmisión de las imágenes en las pantallas de los hackers, Dora West pasó a abrazar a su amiga Carolina, porque ya derramaba lágrimas.

Al principio la presentadora del programa, pensó que Jaume se había solo conmovido por la llegada del pequeño a esa nueva familia, pero inmediatamente Jaume detalló que no solo estaba emocionada, si no que también espera que Renier sea “un buen hombre y nunca deje solo a ese niño”.

[ Telepremier tiene nueva adquisición: Esta es la presentadora que reemplazará a Carolina Jaume en ´Agárrate´ ]

“Yo me emociono mucho, porque aparte, los quiero mucho. Te imaginas todos esos momentos felices que vives en pareja. La llegada de un niño que une a una familia, a un hombre y una mujer que se aman. Digo, que Dios bendiga y cuide ese niño y, sobre todo, ese hogar. Y que estén juntos por siempre, que nunca crezca sin su papá”, expresó la también modelo y actriz.

De igual forma, invitó a todos a mirar de nuevo las imágenes, que aún eran transmitidas en las pantallas que tienen los panelistas de fondo, y aseguró que en Renier y Antonella se ve demasiado amor.

https://www.metroecuador.com.ec/entretenimiento/2023/06/07/asi-fue-la-reaccion-de-carolina-jaume-ante-amenaza-de-demanda-de-arianna-mejia-me-da-ternura/

“Mira, hay tanto amor ahí, que tú no sabes en que momento ese amor se puede ir, o a ese niño dejarlo solo”, sentenció Carolina. También agregó que a veces la vida no es justa y hace padres a hombres malos, comentario que muchos tomaron como una directa a su ex pareja y padre de su niño pequeño Allan Zenck.

“No es justo que la vida, haga padre a hombres malos. Espero que Reiner sepa ser un buen hombre”, finalizó Carolina.

[ Así fue la reacción de Carolina Jaume, ante amenaza de demanda de Arianna Mejía: “Me da ternura” ]

Aunque en los últimos meses, Carolina no ha estado en medio de la polémica y se había alejado de los reflectores, parece que el tema con su ex esposo podría salir de nuevo a la luz, ya que en medio de las lágrimas dijo que el último fin de semana había sido difícil para ella, por una situación que atravesó con su hijo, aunque no especificó que pasó exactamente.

Sus compañeros la consolaron y le dieron mensajes de ánimo en todo momento y poco a poco se tranquilizó y lograron retomar la programación deseándole lo mejor a la pareja de bailarines.