Yailin ´La más viral´ envió poderoso mensaje a mujeres que han sufrido por un “narcisista” ¿Otra indirecta a Anuel?

Jorgina Guillermo Díaz o ´La más viral´ como también es conocida, sigue pisando fuerte en la industria musical. La rapera quien se encuentra enfocada en su crecimiento profesional y trabajando de lleno en la creación de nuevos hits musicales, recientemente se pronunció para dar un mensaje de empoderamiento, que según explicó, va de la mano de su más reciente sencillo ´Narcisista´.

La rapera publicó un post en su cuenta en Instagram, dirigido a todas las mujeres que en algún momento sufrieron por culpa de un narcisista, el texto que está en manera de felicitación y recordatorio, es también una invitación a las mujeres, a aplaudirse por ser portadoras de toda la “fuerza interior” y por superar hechos que quizá dejaron “cicatrices emocionales”, palabras que recogen segmentos de su último lanzamiento, el cual se presume lleva en su dedicatoria, el nombre y apellido del cantante Anuel AA, su ex esposo.

“Hoy quiero recordarles a esas mujeres lo increíble y valiosas que son. Las que han superado una relación narcisista, una experiencia que pudo haber dejado cicatrices emocionales, pero han demostrado tener una fuerza interior impresionante”, escribió la dominicana como pie a su fotografía donde se deja ver más empoderada y fuerte que nunca.

Cabe destacar que el lanzamiento de ´Narcisista´ se da justo en el momento en que la dominicana se atrevió a hablar por primera vez de su estatus sentimental, en el que se describió como “soltera”, tras guardar varios meses de silencio, luego de las declaraciones del intérprete de ´La llevo al cielo´, quien fue el que dio la noticia de su separación aún cuando Yailin seguía embarazada.

´Narcisista´ es el nuevo tema de la cantante dominicana, donde habla de lo decepcionada que se siente tras el fin de su relación con Enmanuel Gazmey.

“Ahora no vengas con tu carita de yo no fui, cuando te necesitaba nunca estuviste ahí, no tuve ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino, pero yo seguí”, es parte de su letra.