“Es niño”: Así fue la reacción de Antonella Moscoso y Renier Izquierdo en la revelación del sexo de su bebé

Cada vez falta menos para conocer al que será el nuevo integrante de la familia Izquierdo Moscoso, fue este sábado 10 de junio, que los futuros papás, Renier izquierdo y Antonella Moscoso, dieron a conocer entre fuegos artificiales de colores, el género del bebé que dentro de muy poco tendrán en sus brazos.

Los bailarines realizaron una fiesta para la revelación de sexo, donde anunciaron con el estallido de pirotecnia y humo azul, que serán papás de un niño. Los artistas se vistieron con prendas de dos tonalidades características del ´Gender reveal´; azul y rosa, para dar a conocer la noticia, y con la que a su vez hicieron juego con toda la decoración y el ambiente de la reunión.

Fue entre gritos de emoción, abrazos, y saltos de alegría, que la pareja dio a conocer la buena nueva que están viviendo en esta etapa de su vida y relación. Hace poco menos de un mes, los rostros de ´Soy el mejor´ subieron a la pista, pero esa vez, no solo con la intención de bailar, sino de dar la noticia de su dulce espera.

Fue en pleno escenario y sin siquiera decir una palabra, con su sola presentación, Antonella y Renier dieron la confirmación de los rumores que hacía días corrían por los canales de televisión.

Los bailarines acudieron a la voz de Carlos Rivera y su tema ´Te esperaba´ para dar una impecable presentación, que afirmaba esta nueva etapa de su vida llamada paternidad. Luego de su coreografía, fue Antonella Moscoso quien dio unas emotivas palabras.

“Dios me dio la oportunidad en este momento, y yo creo que no es el tiempo que yo quiera, es el tiempo que Dios quiera, creo que seré la mejor mamá junto al mejor hombre que me pudo tocar en la vida”, fueron las palabras de la futura madre.