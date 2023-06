“Uno de mis vestidos se dañó”: Michela Pincay confesó inconvenientes antes de presentar los Premios Heat

Este 8 de junio a las 17:00 se realizaron los Premios Heat en República Dominicana. Michela Pincay fue una de las presentadoras, la primera ecuatoriana en presentar los premios Heat Latin Music Awards.

Su primer look para la alfombra roja era un vestido corto con una abertura en su cintura y otra que iba desde el pecho hacia la espalda. Además, tenía una especia de cola. Sin embargo, ese no era el vestido que había planeado. En sus redes sociales confesó que tuvo problemas con el vestuario.

“En plena locura y ya casi por presentar uno de mis vestidos de dañó y todos mis looks se movieron, al final decidí soltar y confiar, confiar muchísimo más en mi talento y enfocarme en hacerlo todo bien y disfrutarlo. Quiero agradecer a mis ángeles de ese momento @angieestilo y @luciamaldonado y a todos los del team que estuvieron para resolverlo. @analuz.zayas este vestido me lo consiguieron unas horas antes y a disfrutar”.

Sus seguidores la apoyaron resaltando que brilló en el escenario como presentadora. “Hermoso trabajo, muchas más bendiciones y muchísimos más éxitos”, “Todos tus outfits estuvieron espectaculares”, “Ese vestido te queda fenomenal”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

En sus siguientes looks lució un vestido fucsia estilo charleston pegado al cuerpo y finalmente usó otro blanco con varios detalles brillantes en tonos azules.

Looks de Michela Pincay en los premios Heat (Redes sociales)

“Lo que me acaba de pasar es algo increíble. Quiero decirle a la gente que me ha apoyado gracias de todo corazón (...) Intenté dar lo mejor de mí, pero este es un momento que lo voy a recordar toda la vida, lo disfruté y todavía no asimilo lo que acaba de pasar (...) Estoy orgullosa de mí, de mi país, que cada vez nos vean un poco más”, dijo entre lágrimas luego de los premios Heat.