“Tenemos artistas con talento, pero eso no es solución”: Mafer Ríos hace crítica a los premios Heat

El jueves 8 de junio se realizaron los premios Heat en República Dominicana. Las ecuatorianas Dayanara Peralta, Andreína Bravo y Mar Rendón estuvieron nominadas, pero ninguna se llevó el premio.

En la categoría promesa musical, estuvieron nominadas Mar y Dayanara, el ganador fue el mexicano Mario Bautista. Mientras que en la categoría Mejor artista región andina donde estaba nominada Andreína, el premio se lo llevó Mike Bahía.

María Fernanda Ríos, en su cuenta de Instagram, no dudó en hacer una crítica a los premios donde cada vez más ecuatorianas están nominadas. “Nuestros artistas no ganan porque no hay respeto hacia los artistas de este país, no hay conexiones internacionales”, escribió.

“Tenemos artistas con tanto talento, pero eso no les sirve a esos premios que solo buscan beneficio para conocerse como entidad. El Gobierno debería tener un fondo destinado a encontrar talento e invertir en ellos”, opinó la actriz.

También expresó que para estar en la industria musical, no basta solo el talento, sino el dinero “para invertir en sus carreras y conexiones internacionales, manangers que pulan los diamantes en bruto y los conviertan en productos de exportación”.

En su opinión un artista debe saber cantar, bailar y actuar, para que eso pase se deben preparar para ir competir contra “monstruos de talentos de la industria real que está fuera de este país”.

Mensaje de María Fernanda Ríos sobre los premios Heat (Instagram María Fernanda Ríos)

Por su parte las ecuatorianas que estuvieron representando al país han agradecido a todos por el apoyo y han compartido la grata experiencia de pisar el escenario internacional. Mar Rendón y Dayanara hicieron sus presentaciones poniendo a cantar y bailar a los espectadores.