Mafer Pérez presentó oficialmente a su novio ante la farándula: Estas fueron las declaraciones del joven empresario

Mafer Pérez y Robert Vélez más enamorados que nunca, así luce la pareja que no deja de derrochar amor en redes sociales y también en eventos públicos.

Los novios que han sacudido la farándula con sus tiernas postales, ya fueron oficialmente presentados a las cámaras del entretenimiento, donde el joven empresario aprovechó la oportunidad para expresar por primera vez, todo lo que sentía por Mafer.

“La amo mucho, es la mujer que siempre esperé en mi vida, en mi mundo”, dijo el joven que ha intentado mantenerse al margen de los medios, pero que no pudo escapara del lente de ´Los Hackers de la farándula´. Los novios fueron abordados por Leonardo Quezada durante una celebración, donde la ahora nueva presentadora de ´Agárrate´ también se confesó muy enamorada, describiéndolo incluso como “el amor de su vida”.

¿Cómo enamoró a Mafer Pérez?

Tras ser consultado sobre cómo logró ganarse el corazón de la intérprete de ´Compañía 593´, fue la presentadora quien contestó; “Me trata como a una princesa, es el amor de mi vida”, dijo.

“En esta vida ya no busco nada más porque te he encontrado a ti ♥️🎵Cómo tú me dijiste, los miedos hay que dejarlos a un lado cuando dos personas saben lo que quieren y hacia donde van”, es el tierno copy que acompaña una de las muchas imágenes de amor, con el que la también modelo hizo totalmente oficial el inicio de este nuevo capítulo de su vida.

Hasta el momento, es muy poco lo que se conoce de Robert Vélez, , los reporteros de ´Los Hackers´ habrían hecho mención de que el joven tal parece sería un empresario, más sin embargo, no dieron mayor detalle. Desde que se dio a conocer este nuevo vínculo, Mafer Pérez no ha escatimado en dedicar mensajes y fotografías llenas de amor.