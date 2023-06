Psiquiatra habría sido escopolaminada luego de que se acercaron a limpiarle los vidrios del carro en Guayaquil

Se trata de la Doctora Julieta Sagñay, quien cumple su trabajo como psiquiatra en el Hospital de Neurociencias de Guayaquil. Varias personas se acercaron a su vehículo para limpiarles los vidrios. El hecho ocurrió la mañana del lunes 5 de junio, cuando iba conduciendo por el centro de la ciudad porteña. Se dirigía a su trabajo de formal normal, como parte de sus rutinas cotidianas.

[ -Lea También: Intentan drogar con escopolamina a joven en el norte de Quito y su testimonio se viraliza en redes sociales ]

De pronto, un grupo de personas se le acercaron para limpiarle el carro, como también, para ofrecerle varios productos que eran parte de la venta informal de la zona.

La especialista les dio unas monedas a quienes le limpiaron el carro. Posterior a ello, no se acuerda de absolutamente nada más. Sagñay indicó al El Universo que “le entró sueño”. A pesar de ello, condujo hasta llegar al área de Neurociencias, donde se parqueó mal. “Me subí al parterre, he abierto la puerta y me he caído”, indicó.

Es en su lugar de trabajo donde recibió los primeros auxilios, para posteriormente ser llevada hasta el hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Allí le hicieron varios análisis, los cuales aseguraron que tenía afectaciones a su cerebro.

'Limpiavidrios'. Imagen Referencial

Julieta Sagñay, quien ha dedicado su carrera a rescatar a personas de las drogas, considera que la escopolaminaron, dato que será confirmado cuando tenga el resultado de los exámenes toxicológicos.

El martes 6 de junio fue dada de alta, pese a que los estragos continúa. Según lo publicado, la especialista aún no puede hablar con normalidad y su cuerpo presentaría inestabilidad.

“Gracias amigos por su preocupación, ya estoy de alta. Realmente no recuerdo bien lo que sucedió. Acostumbro a tener monedas en el carro para comprar frutas ‘al caserito’ o a las personas indigentes en el semáforo. Podría ser escopolamina pues no hay daño neurologico en la RM”, aseguró desde su cuenta de Twitter.