Intentan drogar con escopolamina a joven en el norte de Quito y su testimonio se viraliza en redes sociales

El pasado miércoles 1 de febrero, a una joven intentaron drogar con escopolamina en el norte de Quito. La usuaria estaba acompañada de su abuela, factor que evitó que la persona que se acercó sin su consentimiento, cumpla con su cometido. La denuncia fue publicada en redes sociales. Metro Ecuador se comunicó con la usuaria y autorizó a que su testimonio se haga público.

“Yo estoy pasando unos días en Quito por mi abuelita. Todos los días voy para Solca. Hoy cuando estaba regresando a mi departamento y me saqué la mascarilla por el calor. Mientras estaba caminando con mi abuelita por la calle, una señora se me acerca y me puso el teléfono en la cara, como si estuviera mostrando algo”, indicó Dey.

Al ver esto, la internauta se hizo a un lado y le miró con indignación a esta mujer que se le habría acercado de la nada. Debido a que estaba con su familiar, evitó hacerle problema en la calle.

Por lo que agregó: “esta señora me dijo: ‘no me vas a reglar para el pasaje’, algo así. Mientras yo iba caminando me empezó a dar un cosquilleo en la cabeza horrible. Entonces yo le dije a mi abuelita: ‘cójame duro porque me estoy sintiendo mal’. Fue muy rápido, me estaba mareando”.

Además, señala que por la Av. Eloy Alfaro, por donde transitaba con la adulta mayor, existen muchos automóviles que no permite el cruce de la calle.

Escopolamina, sustancia que utilizan para robo y secuestro. imagen: referencial

Sin embargo, Dey tuvo una ventaja. Al estar con su abuela, varios conductores le permitieron el cruce, por lo que pudo continuar su camino.

“Nunca me había mareado de una manera tan rápida. Se me empezó a nublar la vista, pero tenía que estar fuerte por mi abuelita. Entonces yo vine al departamento, me puse a tomar mucha agua porque me daba ganas de vomitar, me acosté y esperé que me pase”, aseguró.

Por otro lado, pide precaución a la ciudadanía por la inseguridad. Además, indica que si alguien es víctima de este intento de agresión, se acerque a un local más cercano y de alerta a las autoridades.