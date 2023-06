“Clara Chía utiliza revuelo mediático para victimizarse”: Jordi Martin revela “barbaridades” que dijo la nueva novia de Piqué durante juicio

Jordi Martin contó detalles de lo que fue la audiencia privada que tuvo, tras la demanda que interpusieron Gerard Piqué y Clara Chía en su contra, donde alegaban acoso y pedían una orden de alejamiento.

Sin embargo, las cosas no salieron bien para el ex futbolista, ya que el juez desestimó sus peticiones. Además, el paparazzi, reveló alguna de las “barbaridades” que dijo Clara en el juicio y que dejan a la vista “su inmadurez”.

La audiencia se realizó este 7 de junio de 2023, en el Juzgado de Instrucción Número 6 de Barcelona, el juez de instrucción Miguel Ángel Tabares, ordenó la absolución de Jordi.

Piqué retiró la petición de restricción mientras que la de Clara bajo de tres mil metros a sólo mil de distancia ya que ella no es figura pública a pesar de lo mucho que ha llamado la atención desde que se reveló su relación sentimental con el ex de la colombiana.

Durante dos horas, los involucrados estuvieron dentro del juzgado y, según contó Jordi Martin, Clara Chía alega tener problemas psicológicos tras el acoso de los medios de comunicación, al conocerse su relación con el futbolista.

[ Piqué se escuda en Clara Chía en enfrentamiento legal con Jordi Marti: Esta fue la jugada de la pareja en los juzgados ]

“Piqué y Clara pidieron no verme, Ellos declararon en sala. Clara montó un show, se puso a llorar, que ha cambiado sus hábitos, que ya no puede salir a comer a un restaurante si no que su mamá debe llevarle comida en un tupper. Así que las salidas que yo he fotografiado de ella en restaurantes son mentiras parece”, dijo con tono molesto Jordi Martin, en una entrevista que dio en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Además, señaló que el juez le preguntó a él, si pensaba que Clara Chía lo utilizaba para atacar a Shakira, a lo que Jordi Martin respondió que sí.

[ No lo perdonaron: Amigos se mofaron de Piqué porque Shakira es feliz con Hamilton y así reaccionó ]

Debido a esto y a un examen psiquiátrico que presentaría la novia del ex futbolista, el juez le diría a la joven catalana “Señora Clara Chía sus problemas psiquiátricos no son derivados de Jordi Martin, este informe psiquiátrico no le doy validez porque no ha traído al psiquiatra a que testifique”, señaló el paparazzi.

De la misma forma, el fotógrafo de celebridades, puntualizó que el juez siempre defendió la libertad de expresión y dejó claro que “la situación de la demanda era una tontería”. De igual forma, Jordi dijo que Clara aseguró todo el tiempo tener fobia a los medios desde que él está en sus vidas y a todo el revuelo mediático y por eso habían decidido pedir la orden de alejamiento.

Ante esto, el juez le dijo que había sido decisión de ella salir con una persona conocida, que hace poco más de un mes publicó una foto con ella en redes sociales donde Gerard Piqué, suma más de 30 mil seguidores. “Si no quiere exposición, entonces que su pareja no publique fotos con ella”, parafraseó Jordi las palabras del juez.

“Estamos muy contentos porque el Ministerio Fiscal en su informe final ha solicitado que no se interponga esa orden de alejamiento (...) aún queda por salir el auto, que será en un par de días, pero entendemos que será favorable a nuestras peticiones”, agregó.

Jordi Martin aseguró que estaba tranquilo y se sentía bien, pues escuchó muchas contradicciones en las declaraciones que dieron los españoles.