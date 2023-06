Alex Vizuete reveló cuál es su personaje en la película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’: “Soy...”

Alex Vizuete no ha parado de dar de que hablar en las redes sociales, tras su más reciente y aplaudido logro en las pantallas grandes. El actor que dejó en alto el nombre del Ecuador con la obtención de un personaje en ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ reveló recientemente cual fue el personaje al que se encargó de darle vida por medio de su voz en la película.

Fue un seguidor de Twitter, quien mencionó al también humorista en un comentario, planteando la interrogante de; “¿Eras el Spiderman psicólogo?” ante esta pregunta, Vizuete le respondió: “Sólo te lo dire a ti! Jejejejjee soy el ejército de Spider-Man’s robots (cuando Gwen lleva a Miles donde están todiiiitos los Spiderman) y viene el ejército diciendo: ´ho ho ho ho ho, Qué tal Gwen??´ Esa es mi voz jejejejje”, le contestó el actor.

Spider-Man: A través del Spider-Verso fue estrenada el pasado 1 de junio y desde entonces, la ola de comentarios en halago y crítica para con el actor, se han dejado ver a través de distintos medios y personajes del medio de entretenimiento, que en algunos casos, criticaron inclusive su acento.

“Necesita mucho más que hacer un doblaje para Sony para crear trayectoria”. Ante este comentario, Nathalie Carvajal habló sin rodeos y le dijo a Matamoros que sus palabras parecían demostrar “envidia por el progreso de Alex”.

Comentarios que no le sentaron para nada bien a Vizuete, quien no tardó en reaccionar a las pronunciaciones; “Perdónenme les he fallado país, por no darles los que exigen, tienen razón, yo tenía que exigirle al director que me permita hacer la voz de Ñengoso delincuente”, escribió de manera irónica el humorista.

Vizuete ha logrado conquistar la risa y los corazones de la audiencia ecuatoriana y ya es un hecho que la de la industria del cine también, el ecuatoriano posee una flexibilidad dramaturga que sin duda lo hace merecedor de este importante alcance, que podría considerarse un hito en su carrera.