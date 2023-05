El Spider-Verso llevará tricolor ecuatoriano: Alex Vizuete será parte de la película ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

Si alguien del Ecuador dudaba de ir a ver el estreno de la nueva versión de Spider-man, ya tiene una razón que probablemente lo hará cambiar de parecer. ¡Hay un ecuatoriano en el elenco!

Spider-Man: A través del Spider-Verso ya está en cuenta regresiva para su salida oficial a la pantalla grande, la cual se realizará el próximo 1 de junio y contará con el actor Alex Vizuete como miembro del elenco y digno representante de la tierra y el talento ecuatoriano.

El también humorista dio la buena nueva por medio de su cuenta de Instagram, donde a través de una historia escribió; “El cielo es el límite se los digo yo, aún no lo puedo creer”. Hasta donde se conoció, la reconocida casa productora de Sony Pictures, abrió la cancha de incursión para esta nueva cinta en versión español, a un público más amplio, brindando en esta ocasión el espacio y la oportunidad de demostrar sus dotes no solo a actores, sino también a creadores de contenido, escenario que Alex Vizuete no desaprovechó en lo absoluto, y alcanzó no solo una participación, sino la interpretación de uno de los personajes protagónicos de la película.

Alex Vizuete es un reconocido actor que destaca por papeles como ´El Brayan´ en la serie Cuatro Cuartos de TC Televisión, al igual que ´Juntos y revueltos´ por mencionar solo algunos de sus trabajos de su amplio portafolio de interpretación, esto sin contar con el agregado del talento que ha demostrado a la hora de meterse en la piel de un personaje, sumado a la manera de hacer humor que lo caracteriza.

Vizuete ha logrado conquistar la risa y los corazones de la audiencia ecuatoriana y ya es un hecho que la de la industria del cine también, el ecuatoriano posee una flexibilidad dramaturga que sin duda lo hace merecedor de este importante alcance, que podría considerarse un hito en su carrera.