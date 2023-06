La prenda de vestir que Carolina Herrera no tiene en su armario: “No me gusta”

Carolina Herrera, la diseñadora venezolana ha causado controversia por varias de sus declaraciones, ellla ha coetado lo que aplica en su vida sobre sus conceptos de moda y de prendas de vestir.

En una entrevista publicada en su cuenta de Youtube en 2020 junto a su colega Wes Gordon hizo algunas revelaciones, entre ellas que no usa pantalones deportivos. “Yo no me levo pantalones deportivos todo el día, Nunca lo hice, esa es una tendencia que no me gusta” dijo Carolina Herrera.

Su colega le preguntó si los tiene y ella respondió que no, “¿eso está mal?”, entre risas

Carolina Herrera ha confesado que tuvo la suerte de ser criada en una casa donde las mujeres iban muy bien vestidas, pero cómo empezó en el mundo de la moda.

“Durante mi infancia no sabía nada sobre moda. Fui a visitar a mi abuela a París y ella no sabía donde dejarme en ese momento y me llevó a un show de Balenciaga cuando tenía 15 años. Ni siquiera sabía que estaba pasando ahí. Lo mío eran los caballos y mis perros, nada de moda”, dijo como anécdota.

Entre otras de sus confesiones es que su color favorito es el amarillo y uno de los artículos que le hacen sentir fantástica en el labial. Carolina Herrera suele usar un tono ciruela rojizo que realza su elegancia con cada atuendo que viste.

Carolina Herrera se inspira en la alegría de Río en su primer desfile fuera de Nueva York

Con modelos exclusivamente brasileñas y en un escenario con una vista de quitar el aliento, la firma estadounidense Carolina Herrera su desfile en Río de Janeiro, su primer desfile fuera de Nueva York, con una colección inspirada en la energía y alegría cariocas.

La casa fundada por la diseñadora venezolana, que cedió las riendas creativas hace unos años a Wes Gordon, se dejó llevar por la magia y el color del trópico carioca, que se reflejaron en prendas llenas de vida como gigantescos blusones ajustados en faldas tipo pareo, que fueron el punto de partida de la colección Resort 2024.