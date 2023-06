Carolina Herrera y las 3 reglas de oro que recomienda al usar sandalias de tacón: Aquí lo que no está permitido

Carolina Herrera no para de generar contenido, la venezolana que ha impuesto su nombre en las grandes pasarelas de moda, ha creado todo un instructivo de estilo que el mundo entero, en especial los internautas han comenzado a seguir muy de cerca y también muy al pie de la letra.

La diseñadora es famosa no solo por el sello original y distintivo que caracteriza a sus prendas y creaciones, sino también por la sinceridad que le es innata a a la hora de dar una opinión acerca de determinadas formas de vestir, por lo que ahora no sale ni un minuto de la mirada de las redes, las cuales no dejan de compartir sus tips y secretos para vestir y verse bien.

La madame de la elegancia como también es conocida, ha sido precursora de más de una prenda de ropa que ha vuelto ley e infaltable dentro de los armarios de las mujeres, sin embargo, Carolina Herrera se ha encargado de ir un poco más allá y no solo de crear, sino también de guiar acerca de cómo es la manera más adecuada de llevar y que no se debe hacer bajo ningún concepto.

Compartimos lo que Carolina Herrera evita hacer a toda costa cuando lleva sandalias de tacón partiendo del tipo que utilice:

1. Carolina Herrera no combina sandalias de plataforma con prendas demasiado ajustadas: De acuerdo con la diseñadora, las sandalias de plataforma tienen una apariencia robusta y llamativa, por ello si se combinan con prendas demasiado ajustadas, como leggings o skinny jeans, tienden a crear lo que se le conoce como ruido visual.

2. Carolina Herrera sí cuida la talla de sus sandalias de tacón: Regla de oro para la venezolana. Las sandalias de tacón se deben ajustar de la manera más adecuada a los pies, pues al ser muy grandes podrían salirse al caminar y si son muy pequeñas llegarían a causar incomodidad.

3. Carolina Herrera no lleva sandalias demasiado altas en eventos prolongados: Elegancia ante todo pero de la mano de la comodidad, las sandalias muy altas no son una opción para matrimonios, grados o cenas empresariales, la diseñadora recomienda sandalias de tacón fino y midi para poder soportar toda la noche.