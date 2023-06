Carolina Herrera muestra los zapatos que ninguna mujer debe usar “no son nada elegantes”

Carolina Herrera nunca ha tenido tapujos para expresar su opinión con respecto a moda, sin importarle cuan controversial pueda sonar, puesto que ha llegado a decir que algunas prendas no deberían ser usadas por mujeres de ciertas edades.

La diseñadora de origen venezolano pisó fuerte en el mundo de la moda desde que efectuó su primer desfile en 1981, a partir de ahí, se convirtió en un referente, llegando a vestir figuras tan importantes como la reina Isabel II, Jacqueline Kennedy o la princesa Isabel de Yugoslavia.

Además, muchas celebridades han usado sus diseños, y, de hecho, no hay alfombra roja donde al menos alguna persona famosa que no use algo de su marca.

Para Carolina Herrera, los tenis no deberían formar parte del guardarropa de una mujer

Entonces, si tomamos en cuenta el hecho de que su línea de ropa y calzado tiene diseños excelentes, su buen gusto a la hora de vestir, además de los múltiples premios de alta costura que ha ganado, para muchos, la palabra de Carolina Herrera, con respecto a moda, es ley.

Y la nueva “ley” que ha impuesto esta aclamada diseñadora, consiste en un veto de un tipo de calzado que para muchas mujeres son perfectos para usar a diario: los tenis.

Así es, Carolina Herrera ha vetado a los tenis o zapatos deportivos del guardarropa de toda mujer elegante, aunque puede que lo que haya querido decir es que se deben usar exclusivamente cuando se realice algún deporte o ejercicio.

“Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los pone para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”, explicó la empresaria.