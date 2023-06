Difunden imágenes de Ulises Paz con un supuesto nuevo amor: “El que lo hace una vez, lo hará siempre”, aseguró Marian Sabaté

Marían Sabaté se volvió a besar con su ex luego de saber la verdad de la infidelidad (Captura de pantalla)

La separación de Marian Sabaté con Ulises Paz ha sido un tema de interés para los ecuatorianos en el último mes. Los medios de comunicación no han dejado de seguirle el paso a ambos, para saber si la presentadora aún estaba interesada en retomar su compromiso o que tanto era el interés de Ulises para recuperarla.

Sin embargo, parece que el empresario renunció rápidamente a tratar de reconquistar a Marian, ya que una persona le hizo llegar a la ‘reina de la prensa rosa, imágenes de Ulises junto a una mujer donde se muestran muy cariñosos.

“Esa es una persona son dos hijos y que está casada. Estas fotos le llegaran al esposo de ella y se le formara un problema grande”, aseguró Marian a ‘Los Hackers de la Farándula’.

La presentadora ya había asegurado luego de una entrevista que le había hecho a su ex pareja que Ulises podía rehacer su vida, porque si ya no estaba con ella tenía todo el derecho. Esto dio a entender que Marian ya está superando la relación y que, estaba decidida a seguir amándose así misma y no perdonar infidelidades.

Ahora con las nuevas imágenes de Ulises compartiendo con una nueva mujer, Marian dijo estar más que segura en seguir adelante, sin ningún compromiso. Los seguidores de la presentadora no dudaron en opinar sobre el tema, y muchos aseguran que ya debe dejar el tema en el pasado y no darle más importancia a su ex pareja.

“No puedo creer que Marian siga hablando de ese esperpento. Ya Sra. y Dama como es usted Marian Sabaté Moran, supere ese nunca puede estar a su nivel. Ya pase la página, que siempre hay borrones”, escribió un usuario en Instagram. “Muy bien. Así aprende q es un muchacho para ella, y q lo q él quería era darse a conocer por su estupidez de infidelidad”, fue el comentario de otro seguidor.