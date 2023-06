Ex de Marián Sabaté está en Tinder: Este es el perfil de Ulises Paz en la aplicación del amor

Marián Sabaté está de regreso al Ecuador, y con ella, regresaron también todas sus polémicas, el mundo del entretenimiento aún no olvida su fallida ida al altar y mucho menos al hombre que estuvo a punto de dar el ´juntos por siempre´ junto a ella, por lo que inevitablemente, Ulises Paz, aún no sale del radar de la prensa.

Fue durante el programa de ´Los Hackers de la farándula´ que el nombre del ex novio de la ´Reina de la prensa rosa´ saltó nuevamente a las temáticas de la parrilla, luego que se diera a conocer que Ulises, ya está de vuelta en los caminos del amor, y nada más y nada menos que por una de las plataformas más populares de citas, Tinder.

“Tiene todo el derecho, si yo no volví con él, está en su derecho”, es lo que se le escucha decir a Sabaté, tras conocer las imágenes donde se ve al polémico hombre, quien se llevó todas las miradas de los internautas, tras haberse filtrado unas grabaciones, donde se dejó ver disfrutando a lo grande en compañía de otra mujer, a menos de un mes de la celebración de la que sería su boda.

Marián Sabaté acudió exactamente al mismo espacio de Ecuavisa hace un mes atrás, para confirmar y dar detalle de la infidelidad que ya rodaba como pólvora en redes sociales.

Al ser consultada si Ulises la engañó o no, ella respondió “¡Sí me engañó!”, y prosiguió a mostrar todas las pruebas como chats, videos y hasta fotos de su ex prometido con una chica en la cama.

Contó que Ulises se fue de viaje con una chica a México, cuando a Marián le había dicho que iba a Bogotá a trabajar. “Incluso, le dijo a ella que no estaba conmigo y a mi me dijo que no estaba con ella”.