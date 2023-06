¿Álex “El León” Paredes le fue infiel a su esposa? Estos son los rumores que salieron a la luz

Rumores salieron a la luz sobre una supuesta relación que mantenía Álex “El León” Paredes con otra mujer. El ‘chico reality’ fue asesinado el pasado 17 de abril en los interiores de su gimnasio en Milagro, provincia de Guayas. A casi dos meses de su fallecimiento el presunto acto de infidelidad se hace eco en los canales digitales de farándula y prensa rosa. Sin embargo, hace poco, Paola García, viuda de Paredes, se pronunció al respecto.

Una mujer de nombre Miluska Andrade aseguró en una entrevista haber tenido un romance secreto con el reconocido personaje que era asediado del crimen organizado.

“Yo estuve con él. (...) Obviamente tuve una relación con él. Yo no lo publicaba por mí. Yo siempre ignoré que estuvo con ella (su esposa). (...) Él me había dicho para irnos a vivir juntos y toda la vaina, pero yo no era capaz de decirles a mis papás que tenía una relación con él, mucho menos a tomar una decisión así como una loca”, indicó Andrade, quien dijo que tuvo un romance con él en septiembre de 2022,

Asimismo, aseguró que ella no sabía que estaba con Paola. Para Andrade eso es algo nuevo, debido a que según ella, Álex la llamaba a toda hora y la veía toda hora.

Además aseguró que se hizo un tatuaje por él, como el chico reality por ella. Miluska habría conseguido una grabación de diciembre donde a los dos se los ve muy cercano.

Esposa de “El León” responde a los rumores

Paola García, en una entrevista para “Los Hackers de la Farándula”, fue cuestionada sobre lo que aseguró Andrade. La hoy viuda aseguró al respecto, lo siguiente:

“Desconocía de este tipo de situación. (...) No sé nada más. Desconocía de este tema. Sabía que era su socia. (...) Era temas laborales. (...) Ella lo llamaba, pero nunca hubo una llamada amorosa”, aseguró García.