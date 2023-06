Carolina Jaume presume de su novio y desmiente rumores de infidelidad: “Aunque les duela”

Más felices que nunca, así se encuentran Carolina Jaume y su novio Aldo De Genna, la pareja quien recientemente estuvo en la mira de las especulaciones y los medios, debido a unas grabaciones que ponían en tela de juicio la fidelidad del hombre de Manta, ya reapareció en redes, echando por tierra cualquier presunción de separación.

Fue la ahora nueva panelista de ´Los Hackers de la farándula´ quien se encargó de dejar de relevo con una muy cariñosa historia de Instagram, que las imágenes filtradas hace unos pocos días, no significaban nada, pues el empresario y ella siguen más estables que nunca; “Aunque les duela”.

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

Y si una fotografía no era suficiente, Carolina Jaume posteó más, no solo con su novio, sino también con la que parece ser su familia, lo que da a entender que la pareja ya está en una etapa que va más allá de un simple reconocimiento, o intento. Aunque fue la misma Jaume quien en días atrás explicó que estaba pasando por un duro momento con Aldo De Genna, todo apunta a que lo que sea que hubiese pasado entre ellos, ya quedó aclarado.

“No estoy soltera, no lo considero así, estoy en un momento de pausa que nos dimos por razones mías”, dijo. “Me da miedo el amor, tengo este bloqueo y simplemente espero que se puedan resolver las cosas ya que no hemos hablado por tres días y ayer con esta noticia quise llamarlo, pero no lo hice”, explicó Carolina Jaume revelando que ahora le cuesta creer en el amor y por eso se aleja o tiene bloqueos.

Fue luego de estas declaraciones que comenzaron a circular unos videos del empresario con una misteriosa mujer, sin embargo, al parecer las grabaciones no son de fechas actuales, por lo que se podría decir que es solo parte del pasado del empresario.