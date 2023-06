Maluma muestra como ha sido la transformación de su físico ¿Qué opinan sus seguidoras?

Sin decirle a nadie, Maluma decidió cambiar su estilo de vida y transformar su cuerpo y mente. Recientemente, a través de redes sociales publicó el antes y después de su cuerpo, asegurando que ha sido una de las mejores decisiones de su vida.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya”, fueron parte de las palabras que escribió Maluma junto a varias imágenes de sí mismo en Instagram.

Además, volvió a mencionar a ‘Don Juan’, dando a entender que está terminando de completar su nuevo alter ego, el mismo que viene construyendo desde finales de 2022 y, que acaba de consumar con un logro que no muchos alcanzan y es muy difícil de lograr: un cuerpo escultural, saludable, tonificado y sexy.

“Les dije que viene, DON JUAN, y que me iban a ver como nunca antes, AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER. Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)”, termina su texto en la red social.

Los seguidores del colombiano no dejaron pasar la oportunidad para felicitarlo por su cambio y seguir incentivándolo en su cambio.

Algunos de los comentarios que más destacan son: “ya antojaron”, “Maluma en su peor momento soy yo en mi mejor momento”, “Me gustas un buen”, “¡A mí me gustas en todas tus versiones!”, “¡¡Como sea sois lo más!!”, “Mi amor, usted es lindo de todas las formas”.

A pesar de que Maluma está feliz con su cambio físico, algunos de sus seguidores también reconocen que lo prefieren con “pancita”.