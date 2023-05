Las 3 veces que Maluma generó revuelo con fotos en ropa interior y que dejaron sin palabras a sus fans

Las celebridades del mundo aprovechan el auge de las redes sociales para promocionar sus obras, productos o como en el caso de Maluma, su tonificado físico. El cantante de género urbano ha tenido el atrevimiento de posar al desnudo, en ropa interior como si fuese un modelo profesional, y en todas ha causado un revuelo entre sus seguidores.

Maluma y sus fotos al desnudo causan revuelo en redes sociales

Maluma modeló sus encantos masculinos mientras tenía solamente una bata blanca y ropa interior del mismo color, por lo que logró robarse la atención de sus fanáticos en Instagram, donde publicó la fotografía. Sin embargo, algunos afirman que tiene un “pequeño paquete”.

Posando en bata blanca, el intérprete de “Hawái” tituló “Me siento sexy después de la MET”, ganando cientos de me gustas y comentarios divididos de personas quejándose.

“¡Que decepción, esos tipos de bóx3r suelen marcar bastante el paquete en todo su esplendor, pero no veo nada”, “¡Mucho cuerpo y poco paquete ummmmm, no todo es perfecto!!!”, “Paquete no incluido, accesorios se venden por separado”, “Yo creo a allí no vive nadie”.

Desde modelando ropa interior, hasta estar desnudo en una piscina

Sin embargo, no es la primera vez que Maluma genera revuelo en redes sociales, pues en marzo pasado publicó una serie de fotografías al desnudo en una piscina, y la mano de su novia intentaba tapar la “intimidad” del colombiano, pero no logró su cometido al 100%.

Sus seguidores afirman que, al hacer uso del zoom, se puede ver el miembro del cantante al lado de la mano, además lo han llamado el “Maluma baby”, y otro tipo de comentarios: “Diablos señorita”, “como que quiere causar unos cuantos ataques al corazón”, “soñamos con ser la mano de la foto”.

Otra de las publicaciones que han enamorado a sus seguidores es la de Maluma con el torso totalmente desnudo, en su casa, vistiendo solamente una prenda inferior color blanca.

“Abre onlyfans”, “Ay Dios mío bendito llego el baby de las babys, el niño bonito”, “Me gustaría ser tu sofá”, son algunas de los comentarios que recibió la serie de fotografías.