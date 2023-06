‘Los dos están cucú’: María Mercedes Pacheco habló sobre el ingreso de Carolina Jaume a ‘Los Hackers’

El ingreso de Carolina Jaume a la tercera temporada de ‘Los Hackers de la Farándula’ ha causado una serie de reacciones de parte del público y figuras del medio. De hecho, la presentadora María Mercedes Pacheco no pudo ignorar la noticia que dejó sorprendidos a muchos.

En su programa digital, Pachecho se refirió a la conflictiva relación que han mantenido durante los últimos meses Carolina Jaume y el canal de televisión, al que ahora pertenece.

“Después del ataque de Carolina Jaume hacia Bety. Después de todo lo que se despotricó hacia Ecuavisa y el programa, ¿tu crees que a mí me parece esto una nota seria? A mí me parece esto una ridiculez, con el respeto que se merecen porque yo no puedo aceptar ver que presente a alguien bajo estos términos. ¿Dónde quedó el respeto, la cordura, el sentido común?, es decir, que por raiting se bajan los pantalones”, manifestó María Mercedes Pacheco.

María Mercedes Pacheco opina sobre el ingreso de Carolina Jaume a 'Los Hackers'

Con estas palabras, la pelinegra cuestionó la decisión de ambas partes respecto a firmar un contrato laboral, después de que ‘La Jaume’ haya atacado verbalmente, en el pasado, a la productora del programa y al panelista Leonardo Quezada, más conocido como ‘Lazito’. Y viceversa.

Según Meche Pacheco, la contratación de Carolina solo dejaba ver que al canal lo único que le importa es el raiting, y dijo que: “los dos están cucú”.

“Yo no sé quién es peor, pero se juntaron el hambre y la necesidad”, dijo la presentadora al referirse a la relación entre Carolina Jaume y parte del equipo de ‘Los Hackers’, que atacó antes a la rubia.

Además, María Mercedes Pacheco reveló que Carolina Jaume no se quedará en ‘Los Hackers de la Farándula’, ya que se sumaría al próximo proyecto de Ecuavisa: ‘La Casa de los Famosos’. De hecho, en este espacio participará, también, el actor Carlos Scavone.